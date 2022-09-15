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- Nikol Paşinyan: Barış ve güvenliği sağlayacak her karara imza atarım
Nikol Paşinyan: Barış ve güvenliği sağlayacak her karara imza atarım
- Haber Merkezi
- 15.09.2022 - 00:50
Ermenistan'ın kışkırtmaları nedeniyle Azerbaycan sınırında Karabağ Savaşı'ndan sonra sağlanan ateşkes ortadan kalktı.
İki ülke sınırında şiddetli çatışmalar başladı.
50 Azerbaycan şehidi
Çatışmalarda 50 Azerbaycan askeri şehit oldu.
Azerbaycan birlikleri Karabağ Savaşı'nda Ermeni mevzilerini yerle bir eden Türk SİHA'larını yeniden havalandırdı.
105 Ermeni askeri öldü
105 Ermeni askeri öldürülürken Ermenistan da karıştı.
Muhaliflerin tepkisi karşısında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sınırdaki çatışmalara dair Ulusal Meclis'te açıklamalarda bulundu.
Nikol Paşinyan: Barış ve güvenliği sağlayacak her karara imza atarım VİDEO
"Barış ve güvenlik için her karara imza atarım"
Paşinyan açıklamalarında Ermenistan'da barış ve güvenlik sağlanması için her kararın altına imza atacağını söyledi.
Paşinyan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Eleştirileceğimiz, vatan haini ilan edileceğimiz, halkın bizi hükümetten indirebileceği bir belge imzlamayı planlıyoruz.
Çünkü bu anlaşmanın sonucunda Ermenistan'da barış ve güvenlik olacak. Bunu güvence altına alacak her karara imza atmaya hazırım.
Başıma gelecekler umrumda değil. Ben Ermenistan'ı düşünüyorum."