Haberler

Dünya Haberleri

Nikol Paşinyan: Barış ve güvenliği sağlayacak her karara imza atarım

Nikol Paşinyan: Barış ve güvenliği sağlayacak her karara imza atarım

Azerbaycan ile başlayan çatışmalardan sonra Ulusal Meclis'te konuşan Nikol Paşinyan, barış ve güvenlik için iktidardan düşme pahasına her türlü karara imza atmaya hazır olduğunu söyledi.