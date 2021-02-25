Ermenistan Başbakanı Paşinyan, halkı meydanlara çağırmasının ardından kendisi de harekete geçti.

İşgal altındaki Dağlık Karabağ topraklarının Azerbaycan ordusu tarafından etkili operasyonlarla Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdirilerek geri alınması, ülkede eleştiri oklarını Başbakan Nikol Paşinyan'a yöneltti.

İstifa çağrılarına direnen Başbakan Paşinyan'a karşı son olarak Ermeni ordusu komutanları isyan bayrağı açtı.

ORDUDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayınladı.

Nikol Paşinyan, ordudan gelen istifa çağrılarının "darbe girişimi" olarak tanımladı, destekçilerini başkent Erivan'da sokağa davet etti.

PAŞİNYAN MEGAFONLA SOKAKTA

Paşinyan, çağrısının ardından kendisi de elinde megafonla sokağa indi.

Ermeni başbakan, hükümet binası yakınlarında toplanan destekçileriyle bir araya gelerek, görevinden istifa etmeyeceğini yineledi.

Burada yaptığı konuşmada, orduya yönelik eleştirilerde bulunan Paşinyan, "Ordu, halka ve başbakana bağlıdır. Ermenistan’da zor bir durum var ancak çatışmaların yaşanmaması konusunda hemfikir olmalıyız." dedi.

Nikol Paşinyan, darbe girişimine karşı sokağa indi ViDEO

"ERMENİSTAN'I TERK ETMEK GİBİ BİR PLANIM YOK"

Ermenistan’daki durumu tüm taraflarla konuşmaya hazır olduğunu savunan Paşinyan, "Ermenistan’ın içerisinde düşmanlar yok. Mevcut durum kontrol altında ve ordu tarafından yapılan açıklamaların duygusal bir tepki olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Görevden aldığı ordu yetkililerinin, kendisi için hala "kardeş" olduğunu savunan Paşinyan, "Ben ve ailemin de Ermenistan’ı terk etmek gibi bir planı bulunmuyor." dedi.

Nikol Paşinyan, zaman zaman elinde bulunan megafonla destekçilerine seslenerek teşekkür etti.

"DARBE GİRİŞİMİ OLARAK GÖRÜYORUM"

Paşinyan, meydana inmeden önce yaptığı açıklamada, "Genelkurmay'ın açıklamasını askeri darbe girişimi olarak görüyorum. Şu anda tüm destekçilerimizi Cumhuriyet Meydanı'na davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Ermenistan ordusu ise "Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı ve hükümeti Ermeni halkı için bu kritik durumda artık yeterli kararlar alamayacaktır." açıklamasını yapmıştı.

Başbakan Paşinyan'ın dış politikadaki hatalarının ülkeyi çöküşün eşiğine getirdiği belirtilerek, "Her şeyin bir sınırı var." denilmişti.







