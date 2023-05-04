Nikol Paşinyan: Ermenistan, toprak emelleri olmadığını ilan etmeli Ermenistan Başbakanı Paşinyan, takınmaları gereken tavırdan bahsetti. Paşinyan, "Aksi halde devlet sahibi olmamızı engellerler" dedi.

AA & Ensonhaber

Bakü yönetimi, Laçın Koridoru'nun başlangıç noktasına sınır kontrol noktası kurdu.

Ermenistan'ın provokasyonlarının önüne geçmek isteyen Azerbaycan, Ermeni güçlerinin koridor üzerinden silah taşıdığını söylüyor.

Paşinyan'dan geri adım

Söz konusu kontrol noktası, Ermenistan'dan Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı Ermeni silahlı gruplarına insan gücü, mühimmat, mayın ve diğer askeri teçhizatın taşınmasını önlemek ve aynı yerde Ermenistan tarafından inşa edilen sınır kontrol noktasına karşılık olarak kuruldu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, tırmanan gerilim sonrası dikkat çekici ifadeler kullandı.

"Toprak emellerimiz yok"

Paşinyan, Ermenistan'ın yalnızca toprak emellerine sahip olmadığını değil, aynı zamanda böyle bir hedefi olmayacağını da beyan etmesi gerektiğini belirtti:

Bizim tavrımız şudur: Ermenistan, toprak emellerinin olmadığını, olmayacağını da beyan etmelidir. Bu, bize bir devlete sahip olma fırsatı verecek tek ilkedir.

"Devlet sahibi olmamızı engellerler"

Paşinyan, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Aksi takdirde devlet sahibi olmamızı engellemek için her taraftan her şey yapılacaktır.

Türkiye hava sahasını kapattı

Erivan'da dikilen anıta işaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin hava sahasını Ermenistan uçaklarına kapattığını duyurmuştu.

Çavuşoğlu, "Eğer bunu devam ettirirlerse başka tedbirler de alırız." demişti.

ABD: İlerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Azerbaycan ve Ermenistan müzakerelerinde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını bildirmişti.

"Ermenistan ve Azerbaycan'ın müzakerelerde kaydettiği ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz ve devam eden diyalogu teşvik ediyoruz" ifadesini kullanan Sullivan, sürdürülebilir ve adil bir anlaşmanın, her iki ülke ve bölge için fırsatlar açacak bir anahtar olacağını kaydetti.

Blinken'dan Aliyev ve Paşinyan'a telefon

Blinken, pazar günü, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda ayrı ayrı görüşerek, liderlere iki ülke arasındaki barış görüşmelerinin önemini vurgulamış ve ABD'nin destek sözünü yinelemişti.