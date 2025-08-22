Nikol Paşinyan: Ermenistan vatandaşları Şuşa'yı ziyaret edebilir

ABD'nin başkenti Washington’da 3’lü deklarasyon ile Ermenistan-Azerbaycan barışı resmileşti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan’da düzenlediği basın toplantısında Beyaz Saray’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ABD Başkanı Donald Trump’ın katılımı ile imzalanan üçlü deklarasyona değindi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Paşinyan, 3’lü deklarasyonun Türkiye ile Ermenistan sınırının açılmasına yol açıp açmayacağı sorusuna "İmzalanan deklarasyonun iki tarafı var; Ermenistan ve Azerbaycan. Fakat yatırım projeleri süreci hızlandırabilir. Biz Türkiye ile doğrudan görüşmeler yapıyoruz. Elbette, bölgesel projeler ve yeni yatırımların etkisi olacaktır. Fakat gördüğünüz gibi deklarasyonun iki tarafı var ve ABD Başkanı Donald Trump buna tanık olarak imza attı" yanıtını verdi.

Ermenistan-Türkiye sınırının bir noktada açılacağı konusunda umutlu olduğunu vurgulayan Paşinyan, "Ümit ediyorum ve eminim ki bir noktada Ermenistan-Türkiye sınırı da açılacaktır" dedi.

"ERMENİSTAN VATANDAŞLARI ŞUŞA'YI ZİYARET EDEBİLİR"

Paşinyan, bölgesel ulaşım bağlantılarının açılımının bir Ermenistan bir vatandaşının Şuşa’yı ziyaret edebileceği anlamına mı geldiği yönünde soruya ise "Evet, barış şartlarında herkes her yere turist olarak gidebilir" yanıtını verdi.

Ermenistan'ın Sünik idari bölgesi üzerinden geçerek Azerbaycan’ı Nahçıvan’a bağlayacak yola değinen Paşinyan "ABD tarafından denetlenmeyecek, işletilecektir" dedi.

Ermenistan-Azerbaycan sınır kapılarına ilişkin sorulara ise değinip bunların sadeleştirilmiş prosedürlerle işleyeceğini kaydeden Paşinyan, bunun da fiziksel temasların en aza indirileceği anlama geldiğini söyledi.

Paşinyan, tarafların toprak bütünlüğü, egemenlik, yargı yetkisi, sınırların dokunulmazlığına saygı karşılıklılık ilkelerine saygı duyulduğunu dile getirdi. "Hiçbir zaman Azerbaycan’ın ana kısmı ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki bağlantıya engel çıkaracağımızı söylemedik" diyen Paşinyan, "Washington deklarasyonunda da bu avantajın Azerbaycan’a ait olduğu belirtiliyor. Yani bağlantı hakkı, yukarıda anılan ilkeler çerçevesinde vurgulanmıştır ve Ermenistan için de hem ulusal hem de uluslararası karşılıklı avantajlar tanımlanmıştır" dedi.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN ANLAŞMAYA VARDIK"

Ermenistan-Azerbaycan sınırının belirlenmesi ve çizilmesi çalışmalarının devam edilmesi de yine toprak bütünlüğü, egemenlik, yargı yetkisi, sınırların dokunulmazlığı ve karşılıklılık ilkeleri çerçevesinde kabul edildiğini kaydeden Paşinyan, "Azerbaycan’ın kontrolü altında Ermenistan’ın egemen toprakları bulunuyor ve aynı zamanda bizim kontrolümüz altında Azerbaycan’ın toprakları var. Biz defalarca Azerbaycan ile birbirimizin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve sınırların dokunulmazlığını 1991 Almatı Bildirgesi temelinde tanıma konusunda anlaşmaya vardık" dedi.

"EKSLAVLARDAN VAZGEÇMEDİK"

Nikol Paşinyan, barış müzakereleri sürecinde ve sonrasında da hiçbir zaman enklavlardan vazgeçme yaklaşımı olmadığını vurgulayarak, "Uzun zamandır enklavlar konusundan vazgeçmediğimizi söylüyorum. Çünkü biz de eksklav-enklav sorununa sahibiz. Ermenistan’ın egemen topraklarının ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması için çalışmalıyım. Biz bu mantıkla ilerleyeceğiz" açıklamasını yaptı.