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    Nikol Paşinyan, Savunma Bakanı Karapetyan'ı görevden aldı

    Başbakan Paşinyan, Karapetyan'ın görevine son verdi. Koltuğundan edilen ismin yerine Paşinyan'ın yardımcısı atandı.
    • AA
    • 15.11.2021 - 14:39
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 14:41
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    Nikol Paşinyan, Savunma Bakanı Karapetyan'ı görevden aldı

    Ermenistan Savunma Bakanlığı'nda görev değişimi yapıldı.

    Başbakan Nikol Paşinyan, Savunma Bakanı Arşak Karapetyan'ı görevden alarak, yerine Başbakan Yardımcısı Suren Papikyan'ı atadı.

    PAŞİNYAN'DAN SAVUNMA BAKANI DEĞİŞİKLİĞİ

    Ermenistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Paşinyan'ın, yetkililerle Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

    Söz konusu toplantılarda, özellikle "sınır ihlalleri" konusunun istişare edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Paşinyan, sınırda yaşananlar nedeniyle Karapetyan'ı görevden alıp yeni Savunma Bakanı olarak Papikyan'ı atadı." ifadesi kullanıldı.

    Nikol Paşinyan, Savunma Bakanı Karapetyan ı görevden aldı #1
    (Suren Papikyan)

    AZERBAYCAN: ERMENİSTAN'IN PROVOKASYONUNU ÖNLEDİK

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, iki ülke sınırının Laçın ili istikametinde, Ermenistan askerlerinin provokasyonunun önlendiğini duyurmuştu.

    Açıklamada, Ermenistan askerlerinin çatışma çıkarmak için Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki yolu kapatmaya çalıştıkları, fakat bölgeye sevk edilen Azerbaycan askerlerince kuşatıldıkları ve ardından Ermeni askerlerin evlerine dönmelerine izin verildiği aktarılmıştı.

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