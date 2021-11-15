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- Nikol Paşinyan, Savunma Bakanı Karapetyan'ı görevden aldı
Nikol Paşinyan, Savunma Bakanı Karapetyan'ı görevden aldı
- AA
- 15.11.2021 - 14:39
- Güncelleme : 15.11.2021 - 14:41
Ermenistan Savunma Bakanlığı'nda görev değişimi yapıldı.
Başbakan Nikol Paşinyan, Savunma Bakanı Arşak Karapetyan'ı görevden alarak, yerine Başbakan Yardımcısı Suren Papikyan'ı atadı.
PAŞİNYAN'DAN SAVUNMA BAKANI DEĞİŞİKLİĞİ
Ermenistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Paşinyan'ın, yetkililerle Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.
Söz konusu toplantılarda, özellikle "sınır ihlalleri" konusunun istişare edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Paşinyan, sınırda yaşananlar nedeniyle Karapetyan'ı görevden alıp yeni Savunma Bakanı olarak Papikyan'ı atadı." ifadesi kullanıldı.
(Suren Papikyan)
AZERBAYCAN: ERMENİSTAN'IN PROVOKASYONUNU ÖNLEDİK
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, iki ülke sınırının Laçın ili istikametinde, Ermenistan askerlerinin provokasyonunun önlendiğini duyurmuştu.
Açıklamada, Ermenistan askerlerinin çatışma çıkarmak için Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki yolu kapatmaya çalıştıkları, fakat bölgeye sevk edilen Azerbaycan askerlerince kuşatıldıkları ve ardından Ermeni askerlerin evlerine dönmelerine izin verildiği aktarılmıştı.