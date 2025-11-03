Nikol Paşinyan'dan önyargı çıkışı: Rusların şekillendirdiği algılardan çıkmalıyız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kafkaslarda uzun süredir hakim olan barış rüzgarları etkisini artırıyor.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasıyla birlikte Ermeni-Türk normalleşmesi de hız kazandı.

Tarihi sorunların iki ülke arasında her zaman gerilime neden olduğu süreçler geride kalırken sınırların açılması gibi önemli adımlar atılması bekleniyor.

Bu süreçte Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, art arda pozitif mesajları ile dikkat çekiyor.

PAŞİNYAN'DAN TÜRK ÖNYARGISI ÇIKIŞI

Türkiye ile ülkesi arasındaki tarihi ihtilafların diyalog ve karşılıklı hoşgörü ile aşılacağına işaret eden Paşinyan'dan, tarihi bir çıkış daha geldi.

Parlamentoya hitap eden Paşinyan, Ermenistan ve Türk dünyası arasındaki kronikleşen önyargılara dikkat çekti.

Ülkesindeki önyargıların birebir aynısının Türkiye ve Azerbaycan'da da olduğunu vurgulayan Paşinyan, tarihten ders alarak bunların aşılması gerektiğini söyledi.

"BU SÖZÜN AYNISI ONLARDA DA VAR"

Ermenistan'daki Türk algısının Rusya tarafından KGB ajanları eliyle şekillendirildiğinin altını çizen Ermenistan Başbakanı Paşinyan, şunları söyledi:

"Biz ne diyoruz; 'Türk, Türk kalır.' Bu aynı sözden orada da var. Onlar da diyor ki 'Ermeni Ermeni kalır.'

"BU DÖNGÜDEN ÇIKMALIYIZ"

'Azerbaycan'a nasıl güvenebiliriz?' dediğimizde, aynı şeyi onlar da Ermeniler için söylüyorlar. 'Tarihten ders almadık' dediğimizde, onlar da 'Ermenilerle barış istiyorsanız tarihten ders almamışsınız' diyorlar. Bu döngüden çıkmamız lazım.

"RUS ALGISINDAN ÇIKMAMIZ LAZIM"

KGB ajanlarının bizim ülkemizde biçimlendirdiği dünya görüşünden çıkmamız lazım."