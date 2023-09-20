Nikol Paşinyan'ın gözü Karabağ'da: Yaşananları not ediyoruz Karabağ'daki gelişmeleri takip ettiklerini söyleyen Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Askeri durumdaki tırmanmanın devam etmeyeceğini umuyoruz" dedi.

AA

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ'daki durumla ilgili konuştu.

Ulusa sesleniş konuşması yapan Paşinyan, Azerbaycan ordusunun antiterör faaliyetlerini değerlendirdi.

Operasyonlar, Karabağ'daki Ermeni gruplarının silah bırakmasıyla sonuçlandı.

"Yaşananları not ediyoruz, takipteyiz"

Azerbaycan ile Rus Barış Gücü aracılığıyla Karabağ'ın Ermeni nüfusunun temsilcileri ile varılan anlaşmayı gördüklerini anlatan Paşinyan, Ermenistan'ın anlaşmanın oluşturulmasına yönelik süreçte hiçbir şekilde yer almadığını belirterek anlaşmada Ermenistan isminin yer almasına tepki gösterdi.

Paşinyan, "Yaşananları not ediyoruz, gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Bu konuda söyleyeceklerimiz varsa mutlaka paylaşacağız." diye konuştu.

"Tırmanmanın devam etmeyeceğini umuyoruz"

Bölgedeki çatışmaların yoğunluğunda azalma olduğunu ifade eden Paşinyan, "Ancak tümüyle bitmedi. Askeri durumdaki tırmanmanın devam etmeyeceğini umuyoruz." dedi.

Azerbaycan'ın antiterör operasyonu

44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı sonrası, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Ermenilerin attığı adımlar tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Bölgedeki silahlı gruplar son günlerde Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve sabotaj girişimleri, silahlı saldırılar gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

Azerbaycan'ın bölgedeki sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül’de sözde “cumhurbaşkanlığı seçimi” yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda mayının üzerinden geçen Azerbaycan devlet kurumuna ait bir kamyondaki 2 kişinin hayatını kaybetmesi, olay yerine giden polis aracındaki 4 polisin de yine mayın nedeniyle şehit olması üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla 19 Eylül'de lokal antiterör operasyonu başlatmıştı.

Ermeni silahlı gruplar kabul etti

Operasyonda ağır kayıplar veren Ermeni silahlı gruplar, Azerbaycan'ın talepleri doğrultusunda silah bırakmayı ve bölgenin silahsızlandırılmasını kabul etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da antiterör operasyonunun durdurulduğunu açıkladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)