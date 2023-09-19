Ermenistan Başbakanı Paşinyan: İç ve dış güçler, bizi savaşa sürüklemeye çalışıyor Ermeni devletini tehlikeye atmak isteyenler olduğunu söyleyen Paşinyan, "Başaramayacaklar" dedi. Ermenistan Başbakanı, ülkesinin çatışmaya sürüklenmeye çalışıldığını belirtti.

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Ermenistan hükümeti, Azerbaycan'ın antiterör operasyonu sonrası alarm seviyesini yükseltti.

Başbakan Nikol Paşinyan, Güvenlik Konseyi'ni topladı. Paşinyan'ın başkanlık ettiği toplantıda Dağlık Karabağ'daki operasyon ele alındı.

"Ermenistan'ı savaşa sürüklemeye çalışıyorlar"

Paşinyan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "iç ve dış güçlerin", Ermenistan'ı savaşa sürüklemeye çalıştığını söyledi.

"Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Dağlık Karabağ'da olmadığını bir kez daha teyit ediyorum." diyen Paşinyan, şöyle devam etti:

"Başaramayacaklar"

Başaramayacaklar. Özellikle duygusal açıdan ne kadar zor olursa olsun, iç ve dış bazı güçlerin Ermeni devletini tehlikeye atmasına fırsat vermemeliyiz.

Ermeni yetkilileri uyardı: Maceraya atılmayın

Açıklamasında Paşinyan, Ermeni yetkililerin "hesapsız, sert ve maceracı" eylemlerde bulunmaması gerektiğini vurguladı.

Ermenistan Başbakanı, Rus barış güçlerinden Karabağ'daki durumu istikrara kavuşturmak için harekete geçmesini beklediklerini ifade etti.

"Sınırda durum istikrarlı"

Ermenistan sınırlarında durumun şu anda nispeten istikrarlı olduğunu belirten Paşinyan, şunları söyledi:

Fakat bu operasyonun nihai hedefinin Ermenistan'ı askeri bir operasyona katmak olduğunun altını çiziyorum.



Azerbaycan, Ermenistan'ı topyekun askeri harekata sürüklemeye çalışıyor.

"Rus ortaklarımızdan bilgi alamadık"

Nikol Paşinyan, ülkesinde çeşitli kesimlerden darbe çağrıları yapıldığını da belirtti ve ekledi:

Azerbaycan'ın, operasyonların başlayacağı konusunda resmi olarak Rusya'ya bilgi verdiği haberi bizim için kafa karıştırıcı. Çünkü Rus ortaklarımızdan herhangi bir bilgi alamadık.

BM Güvenlik Konseyi'ne seslendi