Nikos Anastasiadis, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Rum lider Anastasiadis'e, Pfizer-BioNTech aşısının ikinci dozu uygulandı.

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına onay vermesinin ardından Almanya, İtalya, Avusturya, Fransa, Yunanistan gibi ülkelerin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde de aşı uygulaması başladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, geçen ay Latsia’daki Sağlık Merkezi’nde Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptırmıştı.

İKİNCİ DOZ UYGULANDI

Aşıdan sonra Anastasiadis, “Aşı bizi koruyacak ve bize yaşama hakkı verecek.” diye konuşmuştu.

Rum lider, aynı sağlık merkezinde bugün aşının ikinci dozunu yaptırdı. Anastasiadis, aşı olduğu sırada objektiflere yansıdı.