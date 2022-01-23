Nikos Dendias: AB, üye devletlerin güvenliğini sağlamalı

Kıtanın geleceğiyle ilgili konferansta konuşan Dendias, Avrupa'nın güvenlik ve savunma çabalarını değerlendirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği'ne (AB), üye devletler konusunda çağrı yaptı.

"Avrupa'nın Geleceği" konulu konferansa katılan Dendias, AB'yi daha güçlü bir jeopolitik güç haline getirmek için ihtiyaç duyulan şeyin “kendi önceliklerimizi belirleme, kararlarımızı ortak bir Dış ve Güvenlik Politikası çerçevesinde şekillendirme yeteneği" olduğunu söyledi.

AB'YE ÇAĞRI: ÜYE DEVLETLERİN GÜVENLİK SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMELİ

Dendias, "Avrupa'nın güvenlik ve savunma çabalarını günümüz dünyasında geçerli kılabilecek şey budur." dedi.

AB'nin tek seçeneği ve bunun da üye devletlerin güvenliğinin sorumluluğunu üstlenmek olduğunu belirten Dendias, "AB Küresel Stratejisi, giderek daha karmaşık hale gelen bu dünyada sahip olmak istediğimiz rol için yüksek bir hedef belirledi. Tehditleri ve olası krizleri değerlendirmek için yeni analitik araçlar geliştirdik." diye konuştu.

"MODERNİZE EDİLMİŞ AVRUPA SAVUNMASI..."

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, modernize edilmiş Avrupa savunma girişimlerinin aynı zamanda NATO ve Avrupa-Atlantik iş birliğine de katkıda bulunduğunu belirterek, "İki düşman dünyadan bahsetmiyoruz." ifadesini kullandı.

Dendias, "Bu, Yunan hükümetinin gözünde daha güçlü bir Avrupa savunması ve bu da NATO'yu güçlü kılıyor." diye ekledi.