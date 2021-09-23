Nikos Dendias, Ermeni mevkidaşı Mirzoyan'la Dağlık Karabağ'ı görüştü

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Yunan mevkidaşıyla görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef almaya çalıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmeleri için ABD'de bulunan Yunanistan ve Ermenistan heyetleri arasında temas gerçekleşti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ermenistanlı mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi.

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Mirzoyan, Twitter adresinden görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "İkili ve çok taraflı formatlarda karşılıklı yarar sağlayan iş birliğini görüştük." dedi.

Dağlık Karabağ'da ülkesinin işgalci olduğu dönemin üstünü örtmeye çalışarak Ankara ve Bakü'yü suçlamaya çalışan Mirzoyan, paylaşımının devamında "Azerbaycan ve Türkiye'nin Dağlık Karabağ'a saldırısından kaynaklanan mevcut durumu ortaya koyduk." şeklinde sözler sarf etti.

"DAĞLIK KARABAĞ..."

Mirzoyan, diğer taraftan Dağlık Karabağ'da Ermenistan askerlerinin ateşkesi bozma sürecini görmezden gelerek, "Dağlık Karabağ'da barış sürecinin yeniden başlatılmasını vurguladık." ifadesini kullandı.

Nikos Dendias, Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile görüştü ViDEO