Nikos Dendias, Libya'da uçaktan inmeyi reddetti

Yunan Bakan, gittiği Trablus'ta uçaktan inmeyerek krize neden oldu. Libya, "Dengesiz açıklamalarına rağmen ziyaret izni verdik ama geldiği gibi geri gitti" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya’da tepki çeken hareketlere imza attı.

Dendias'ı taşıyan uçak, başkent Trablus’a iniş yaptı.

Dendias'ın krize neden olan hareketi

Yunan Bakan'ın, burada uçaktan inmeyi reddederek açıklama yapmaksızın havaalanından ayrılması, iki ülke arasında krize neden oldu.

​​​​​​​Libya Dışişleri Bakanlığı, yaşananlara sert tepki gösterdi. Dendias'ın bu davranışının esefle karşılandığı, önlemlerin alınacağı belirtildi

Libya: Dengesiz açıklamalarına rağmen ziyaret izni verdik

Açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın geçen günlerde Libya devletinin çıkarları aleyhinde benimsediği kaba politikalara, pozisyonlara ve Libya'nın egemenliğine ve halkının özlemlerine ilişkin dengesiz açıklamalarına rağmen Libya Dışişleri Bakanlığı kendilerine 17 Kasım 2022'de Trablus’u ziyaret etme izni verdi." ifadeleri kullanıldı.

"Geldiği gibi geri gitti"

Aynı açıklamanın devamında, "Uluslararası diplomatik usullere göre Libya Dışişleri Bakanı kendisini beklemekteydi ancak Yunanistan Dışişleri Bakanı uçaktan inmeyi reddederek hiçbir açıklama yapmadan geldiği gibi geri gitti." denildi.





"Esefle karşılıyoruz, uygun önlemleri alacağız"

Yunan Bakan'ın bu davranışının esefle karşılandığı belirtilerek Dışişleri Bakanlığı'nın, Libya'nın prestijini ve egemenliğini koruyan uygun diplomatik önlemler alacağı vurgulandı.

AA'nın haberine göre, Dendias’ın, bugün Trablus’ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile görüşmesi ve daha sonra Bingazi’ye geçerek Tobruk’taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile görüşmesi bekleniyordu.

Ta Nea: Dendias'tan U dönüşü

Gelişme, Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Ta Nea gazetesi, "Dendias, Libya'dan ayrıldı" diye yazdı.

Haberde, "Dendias, Trablus'a indikten hemen sonra U dönüşü yapmaya karar verdi." denildi.

Ethnos: Libya'da diplomatik kaza

Ethnos, "Libya'da diplomatik kaza" başlığını kullandığı haberinde, şöyle dedi:

"Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Menfi ile görüşmeyi planladığı ziyareti, Trablus'un Libya Dışişleri Bakanlığı ile görüşmeme konusunda var olan anlaşmayı ihlal etmesi nedeniyle iptal edildi. Doğu Libya ziyaretinin ayağı normal seyrinde devam ediyor."