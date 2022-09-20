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    Nikos Dendias: Rum kesimine silah ambargosunun kaldırılmasından memnunuz

    Yunan Bakan, karar nedeniyle bazı Amerikalı yetkililere teşekkür etti. Dendias, Rum kesimiyle ortak hareket ettiklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 09:31
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    Nikos Dendias: Rum kesimine silah ambargosunun kaldırılmasından memnunuz

    ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma yönündeki Eylül 2020'de aldığı kararın kapsamını genişletti.

    Türkiye karara sert bir dille tepki gösterirken, Yunanistan ise atılan adımdan memnun olduğunu söyledi.

    ABD'nin Rum kesimiyle ilgili kararı, Atina'yı memnun etti

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için gittiği ABD'de konuştu.

    Dendias, "Yunanistan'ın, silah satışına yönelik ambargonun kaldırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etmek istiyorum." dedi.

    Dendias'tan Amerikalı yetkililere teşekkür

    Tepki çeken karara ilişkin Dendias, "(ABD Dışişleri Bakanı) Anthony Blinken'a, ayrıca senatörler Menendez ve Rubio'ya da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

    Kathimeri'nin haberine göre, Yunan Bakan, Rum kesimiyle ortaklıklarına ilişkin de açıklamada bulundu.

    "Her zaman bir eksende bir araya geldik"

    Nikos Dendias, "Her zaman bir eksende bir araya geldik: Uluslararası hukuka, tüm devletlerin bağımsızlık ve toprak bütünlüğü haklarına ve tabii ki Uluslararası Deniz Hukuku'na bağlılık." savunmasında bulundu.

    Nikos Dendias: Rum kesimine silah ambargosunun kaldırılmasından memnunuz #1


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