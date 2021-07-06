Nikos Dendias, Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi

Ankara'nın deniz hukukuna uymadığını iddia eden Yunan bakan, gerilimi tırmandırıcı ifadeler kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile ilişkiler hakkında konuştu.

Dendias, hem kendisinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile hem de Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin "buzları kırdığını" söyledi.

"Umarım Ege'de yeni zorluklar olmadan nispeten sakin bir yaz geçiririz" diyen Dendias, "Pozisyonlarımız taban tabana zıt olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'NİN KARARLI TUTUMU RAHATSIZ ETTİ

Yunan bakan, Türkiye'nin "uluslararası hukukun temel kurallarına, deniz hukukuna uygun davranmadığını" savundu.

Dendias, Ankara'nın her fırsatta Ege ve Akdeniz'deki sorunların çözümü için masayı işaret ettiğini, Atina tarafının ise gerginliği tırmandırmayı seçtiği gerçeğini bir kez daha görmezden geldi.

"SÜREKLİ TEYAKKUZ HALİNDE OLMALIYIZ"

Greek City Times'ın haberine göre, Nikos Dendias, Kıbrıs konusunda da ülkelerin "sürekli teyakkuz halinde olması gerektiğini" belirtti.

Türkiye, Kıbrıs'ta "iki egemen eşit devletten" yana olduğunu yüksek sesle dile getiriyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı, bu teklifi kabul etmediklerini söyledi.