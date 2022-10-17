Yunan Bakan, "Muhtıra, Akdeniz'deki güvenlik için yeni riskler oluşturuyor" iddiasını ortaya attı.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan hidrokarbon anlaşması, Atina'nın gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor.

Anlaşmanın "hukuk dışı" olduğu tezini öne sürmeye çalışan Yunanistan'da konuyla ilgili rahatsızlık devam ediyor.

Libya ile varılan mutabakat Yunanistan'ın gündeminde

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesi konuştu.

Dendias'ın gündeminde Ankara ile Trablus arasında imzalanan kritik anlaşma vardı.

Nikos Dendias, Türkiye - Libya anlaşmasından şikayetçi oldu ViDEO

Dendias: Akdeniz'deki güvenlik için riskli

Yunan Bakan, "Deniz bölgelerinden gelen kaynakların işletilmesi için Trablus hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan muhtıra hakkında Konsey'e bilgi verme fırsatım olacak." dedi.

Söz konusu anlaşmayı hedef alan Dendias, "Muhtıra, Akdeniz'deki güvenlik ve istikrar için yeni riskler oluşturuyor." iddiasında bulundu.

Atina'da muhtıra rahatsızlığı

Dendias, daha önceki açıklamasında da benzer ifadelere imza atmış, "Bu anlaşma, Akdeniz’deki istikrarı tehdit ediyor." şeklinde konuşmuştu.