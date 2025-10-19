Nobel Barış Ödülü'nü alan Machado'dan, Netanyahu'ya teşekkür

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025 Nobel Barış Ödülü'nü, Venezuelalı muhalefet lideri Maria Corina Machado aldı.

İsrail'e verdiği açık destek ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetiyle kurduğu yakın ilişkilerle bilinen Machado, Netanyahu ile telefonda görüşmüştü.

Machado, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu ile telefon görüşmesine değindi.

"KENDİSİNE TEŞEKKÜR ETTİM"

Machado, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüm ve kendisine, Venezuela halkına 2025 Nobel Barış Ödülü’nü kazanmam dolayısıyla ilettiği içten tebrikleri için teşekkür ettim. Biz Venezuelalılar barışa büyük önem veriyoruz ve bunun, bize karşı duran totaliter güçlere meydan okumak için büyük cesaret, kararlılık ve ahlaki berraklık gerektirdiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

DEVLET BAŞKANI MADURO'YU ELEŞTİRDİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu da eleştiren Machado, İran, Hizbullah ve Husiler’i de hedef alarak bu aktörlerin terör örgütlerini desteklediğini öne sürdü.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ ALMIŞTI

2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadeleden dolayı Venezuela muhalefet lideri Machado'ya verilmişti.

Venezuela ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in 2009'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası İsrail büyükelçisini sınır dışı etmesiyle kesilmişti.

"VENEZUELA'NIN MÜCADELESİ, İSRAİL'İN MÜCADELESİDİR"

2019'da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından İsrail'e destek mesajı paylaşan Machado, "İsrail Devletinin Bağımsızlık Bildirgesi'nin 71. yıl dönümü vesilesiyle Yahudi halkına mesajım: Venezuela'nın mücadelesi, İsrail'in mücadelesidir." ifadelerini kullanmıştı.