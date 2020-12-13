ABD'de mağaza önünde Noel Baba ve Elf kılığında bekleyen iki polis, bir aracı çalmaya çalışan hırsızları yakaladı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Riverside şehrinde yılbaşı alışverişi öncesi suç önleme programı kapsamında görev yapan Noel Baba ve Elf kılığındaki polis memurları nöbetleri sırasında 3 kişinin otoparkta park halindeki bir aracı çalma girişiminde olduğuna dair bilgi aldı.

Gizli polislerden birinin bu 3 kişiyi aracı çalmaya çalışırken tespit etmesi sonucu memurlar olaya müdahalede etti.

Kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden birinin gözaltına direndiği ancak daha sonra 2 şüphelinin de Noel Baba ve Elf' tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.

“ALT ET ONU NOEL BABA”

Kameraya yansıyan görüntülerde, Noel Baba ve Elf kılığındaki polis memurlarının, şüphelileri gözaltına alma anları görüldü.

Ayrıca Elf kostümündeki polis şüphelilerden birine silah doğrultarak ‘dizlerinin üstüne çökmesini’ söylerken, Noel Baba kostümlü polisin de diğer şüpheliye müdahale ettiği sırada bir kişinin, ‘Alt et onu Noel Baba’ ifadeleriyle destek verdiği anlar kameraya yansıdı.

Noel Baba ve Elf kılığındaki polislerin hırsızlara müdahalesi ViDEO