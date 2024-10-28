Norveç, ABD'den uçaksavar füzesi alıyor

DHA

Norveç, bu zamana kadar yaptığı en büyük silah alışverişini yapacak.

Devlet kaynakların yapılan açıklamaya göre; Norveç, ABD'den silah satın alacak.

363 MİLYON DOLARLIK SİLAH ALIŞVERİŞİ

Oslo hükümetinin, ABD'den ‘AIM-120C-8’ Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze satın alacağı ve bu füzelerin yaklaşık 363 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi.

"TEK SEFERDE YAPILAN EN BÜYÜK SİLAH ALIMI"

Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, bu satışın, şimdiye kadar tek seferde yapılan en büyük silah alımlarından biri olduğunu söyledi.

Gram, yeni füzelerin, Norveç'i hava saldırılarına karşı daha iyi koruyabileceğini de ifade etti.