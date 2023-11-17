Norveç: Bağımsız Filistin'i tanımaya hazır olun İskandinav ülkesinde Filistin konusunda teklif sunuldu. Çoğunluğun kabul ettiği teklif, bağımsız bir Filistin devletinin tanınmasına hazır olunmasını kapsıyor.

AA & Ensonhaber

Bağımsız Filistin devletinin kurulmasına ilişkin Avrupa'dan sesler yükselmeye devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını "meşru müdafaa" olduğu iddiasıyla savunanlar kadar, bombardımanların derhal durmasını isteyenler de var.

Norveç'te hükümetin bağımsız bir Filistin devletini tanımaya "hazır olunması" çağrısına yönelik teklifini, parlamentonun büyük çoğunluğu kabul etti.

"Filistin devletini tanımaya hazır olun"

Norveç basınında yer alan haberlere göre, hükümet, parlamentoda bağımsız bir Filistin devletinin tanımaya "hazır olunmasına" ilişkin teklif sundu.

Teklifte, hükümetin "herhangi bir nihai barış anlaşmasına bağlı olmamak üzere barış süreci üzerinde olumlu bir etkisi olduğunda bağımsız bir Filistin devletinin koşulsuz tanınması" çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan, parlamentodaki partilerin büyük çoğunluğunun kabul ettiği teklifte, Filistin devletinin "hemen tanınmayacağı" ifade ediliyor.

Teklifin perde arkası

AFP haber ajansı, "Teklif, Norveç'teki iktidar koalisyonu tarafından, küçük partilerin Filistin devletinin derhal tanınması çağrısında bulunan kararına karşı koymak amacıyla yapıldı." diye yazdı.

İzlanda, İsveç, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya, Filistin devletini yasal olarak tanıyan ülkeler arasında yer alıyor.

"Filistin'in tanınması için çalışacağız"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, parlamentoya seslendiği konuşmasında, Filistin'in, ülkesi ve Avrupa tarafından tanınması yönünde "çalışacağını" söylemişti.