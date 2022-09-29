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    Norveç, Baltık Denizi'ndeki kilometrelerce enerji hattını korumak için harekete geçti

    Norveç, Baltık Denizi'ndeki kilometrelerce enerji hattını korumak için harekete geçti

    Baltık Denizi'nde Kuzey Akım doğalgaz hatlarında meydana gelen ve sabotaj olduğundan şüphe edilen patlamaların ardından Norveç, sorumlu olduğu hatların güvenliğini artırmayı planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 07:03
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 07:06
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    Rusya ile Ukrayna arasında şubat ayından beri süren savaş nedeniyle Avrupa ülkeleri, enerji tedariğinde sıkıntı ilke karşı karşıya kaldı.

    Moskova-Avrupa hattında tırmanan enerji savaşı, kıtadaki gaz fiyatlarını yükselterek Batı ekonomisine yeni bir darbe vurdu.

    Bu da yetmezmiş gibi, Baltık Denizi'nin altından İsveç ve Danimarka yakınlarındaki Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattında patlamalar yaşandı.

    Norveç, Baltık Denizi ndeki kilometrelerce enerji hattını korumak için harekete geçti #1

    Sızıntı sonrası patlama tespit edildi

    İsveç Ulusal Sismik Ağı (SNSN) ise, Baltık Denizi'nin altındaki Rus doğalgaz boru hatlarındaki sızıntıların yakınında iki patlama tespit edildiğini duyurdu.

    Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattındaki patlama anı VİDEO

    Norveç, Baltık'taki boru hatlarını korumayı planlıyor

    Norveç, gaz boru hatlarını sabotajlara karşı koruma kararı aldı. Ancak böyle uzun ve karmaşık bir ağı korumanın hem çok zor, hem de maliyetleri nedeniyle gaz fiyatlarına etki edeceği tahmin ediliyor.

    Norveç, Baltık Denizi ndeki kilometrelerce enerji hattını korumak için harekete geçti #2

    Norveç, petrol ve gaz platformlarında tanımlanamayan insansız hava araçlarının tespit edildiği konusunda uyarırken, Avrupa'daki diğer ülkeler de artık boru hatlarını, kablolarını, sondaj platformlarını ve LNG terminallerini güvence altına almak için yeni planlar yapıyor.

    Norveç’in, platformlarının etrafındaki güvenlik uyarı seviyesini yükselttiği aktarıldı.

    Avrupa'da doğalgaz fiyatları şimdiden arttı

    Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında gaz sızıntısı tespit edilmesi sonrasında, Avrupa'da ekim vadeli doğalgazın megavatsaat fiyatı yüzde 13,4 arttı.

    Norveç, Baltık Denizi ndeki kilometrelerce enerji hattını korumak için harekete geçti #3

    Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarında patlama - HABER İÇİN TIKLAYIN

    Norveç, Baltık Denizi ndeki kilometrelerce enerji hattını korumak için harekete geçti #4


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