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    Norveç'te 600 kiloluk deniz aygırı, deniz botuna çıktı

    Norveç'in Kragero kentine gelen 600 kilogram ağırlığındaki deniz aygırı, deniz botuna uzanarak güneşlendi.
    • 26.07.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 20:15
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    Norveç'te 600 kiloluk deniz aygırı, deniz botuna çıktı

    Norveç’in Kragero kentinde 600 kilogram ağırlığındaki Freya isimli deniz aygırı, kenti birbirine kattı.

    Deniz botunda güneşlendi

    Deniz botlarına tırmanarak uzanan ve güneşlenen Freya'dan rahatsız olan çok sayıda kişi, hayvanın bölgeden uzaklaştırılmasını hatta ötenazi uygulanmasını istedi.

    Norveç Balıkçılık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, Freya’nın hareketlerinin gözlemlendiği ve tehlike arz etmediği aktarıldı. Halka, Freya ile aralarındaki mesafeyi korumaları çağrısında bulunuldu.

    "Sanıldığı kadar yavaş ve sakar değil"

    İHA'nın haberine göre, Freya'nın kendisini rahatsız hissetmesi durumunda çevreye saldırabileceğini belirten yetkililer, "Freya dinlenirken sanıldığı kadar yavaş ve sakar değil." ifadelerini kullandı.

    Norveç te 600 kiloluk deniz aygırı, deniz botuna çıktı #1

    Korunan türler arasında

    Dünya Doğayı Koruma Vakfı’ndan (WWF) elde edilen bilgilere göre, yaz mevsimini buz kaplı sularda geçirmeyi tercih eden deniz aygırları, korunan türler arasında yer alıyor.

    Fakat deniz aygırlarının habitatı, iklim değişikliği nedeniyle eriyen buzullardan dolayı hızlı şekilde değişiyor.

    Norveç te 600 kiloluk deniz aygırı, deniz botuna çıktı #2


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