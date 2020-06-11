Norveç'te camiye saldıran teröriste 21 yıl hapis

22 yaşındaki cami saldırganı, ülke tarihinin en ağır cezasına çarptırıldı.

Norveç'te başkent Oslo yakınındaki camiye geçen yıl düzenlenen terör saldırısının faili Philip Manshaus hakkında, karar verildi.

Mahkeme, üvey kız kardeşini öldürdükten sonra Barum banliyösündeki El-Nur İslam Merkezi Camisi’ne ateş açan ve kendisini durdurmaya çalışan bir kişiyi yaralayan saldırgana, ülke kanunlarında öngörülen en yüksek cezayı verdi.

21 YIL AĞIR HAPİS KARARI

22 yaşındaki Philip Manshaus, 21 yıl ağır hapse mahkum edildi. Böylelikle Manshaus, Norveç kanunlarındaki en ağır hapis cezasını almış oldu.

HİÇBİR PİŞMANLIK DUYMADI

Savcı Johan Oeverberg, mahkemeden, verdiği zarardan ötürü hiçbir pişmanlık duymadığını dile getiren sanığın tehlikeli bir kişi olduğunu ispatladığını, bu yüzden azami cezaya çarptırılmasını istemişti.

ÖNCE KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ, SONRA CAMİYE SALDIRDI

Sanık Manshaus, 10 Ağustos 2019'da düzenlediği saldırıda 17 yaşındaki kız kardeşini evde tüfekle üç kez ateş ederek öldürmüş, ardından arabayla camiye gelerek ibadethanenin kapısının camına ateş etmişti.

Olay sırasında Kurban Bayramı hazırlıkları için camide bulunan 3 kişi saldırıdan sağ kurtulmuş, saldırganı engellemeye çalışan bir kişi hafif yaralanmıştı.