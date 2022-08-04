Norveç Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl'in, İtalya tatilinden paylaştığı bikinili pozlar ülkede tartışma yarattı.

Dünyanın en steril ülkelerinden biri olan Norveç'te gündem, Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl'in tatili...

Mehl, bu yaz tatil için İtalya sahillerini seçti.

Bikinili fotoğraflar gündemde

Norveçli Bakan'ın denizde sörf tahtası üzerinde paylaştığı bikinili fotoğraflar ise ülkede tartışma başlattı.

Mehl’in çok sayıda beğeni toplayan fotoğrafına ülkenin muhalefet tarafı çok sert tepki gösterdi.

Norveç'te gündem Adalet Bakanı Mehl'in tatil paylaşımları VİDEO



Muhalefetin tepkisi: Can yeleği yok

Muhalefet, Mehl’in sörf tahtasını can yeleği olmadan kullandığını söyleyerek bunun yasalara aykırı olduğunu söyledi.

Mehl, adalet bakanı olarak kötü örnek olduğunu söyleyen muhalefete cevap verdi.

Fotoğrafın İtalya’da çekildiğini söyleyen Melh, hiçbir yasanın çiğnenmediğini, kendi ülkesindeki kuralların İtalya'da uygulanmadığını belirtti.

"Herkese güzel bir yaz dilerim"

Norveç medyasına konuşan genç bakan Mehl açıklamasında, “Bu fotoğraflar İtalya’da tatildeyken çekildi ve arkadaşlarımla yüzüyordum ve güzel zaman geçiriyordum. Ben her zaman yerel kurallara ve yasaklara uydum. Ben herkesin güzel ve güvenli bir yaz geçirmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.