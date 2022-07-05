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    Norveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakan İslam karşıtının aracı takla attı

    Aşırı sağcı Norveç'in İslamlaştırılmasını Durdurun grubunun lideri Lars Thorsen, yaktığı Kur'an-ı Kerim ile sokak sokak dolaştıktan kaza yaparak 6 takla attı.
    • 05.07.2022 - 17:52
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    Norveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakan İslam karşıtının aracı takla attı

    Avrupa’da sık sık yaşanan İslam’a yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi.

    Norveç’in başkenti Oslo’da, İslam karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı SIAN (Norveç'in İslamlaştırılmasını Durdurun) grubunun lider Lars Thorsen, Kur’an-ı Kerim yakma eylemi gerçekleştirdi.

    Thorsen, eylem için Müslüman nüfusun yoğunlukta olduğu Mortensrud bölgesini seçti.

    Kuran-ı Kerim'i yakıp yolun ortasına bırakan Thorsen, aracına döndü.

    Yaktığı Kur’an-ı Kerim ile sokak sokak dolaştı

    Çevredekiler ise duruma müdahale ederek alevleri söndürmeye çalıştı. Aracına binen Thorsen bir kez daha aynı provokasyonu gerçekleştirdi.

    Aracında yaktığı Kuran-ı Kerim'i camdan çıkararak sokaklarda dolaşmaya başladı.

    Norveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakan İslam karşıtının aracı takla attı VİDEO

    6 takla attı

    Daha sonra içinde 2 kadının bulunduğu bir araç, eylemini sonlandıran Thorsen'in aracının peşine düştü. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından Thorsen'in bulunduğu araç takla attı.

    Kazada 6 kişinin yaralandığını açıklayan polis, kasten çarpmakla suçlanan araç sürücüsü dahil olmak üzere 2 kadını gözaltına alındığını aktardı.

    İskandinav ülkelerindeki aşırı sağcı İslam karşıtı eylemciler, son yıllarda Müslüman nüfusun yoğun olduğu mahallelere gelerek provokatif eylemler gerçekleştiriyor.

    Norveç te Kur an-ı Kerim i yakan İslam karşıtının aracı takla attı #1


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