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- Norveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakan İslam karşıtının aracı takla attı
Norveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakan İslam karşıtının aracı takla attı
- 05.07.2022 - 17:52
Avrupa’da sık sık yaşanan İslam’a yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi.
Norveç’in başkenti Oslo’da, İslam karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı SIAN (Norveç'in İslamlaştırılmasını Durdurun) grubunun lider Lars Thorsen, Kur’an-ı Kerim yakma eylemi gerçekleştirdi.
Thorsen, eylem için Müslüman nüfusun yoğunlukta olduğu Mortensrud bölgesini seçti.
Kuran-ı Kerim'i yakıp yolun ortasına bırakan Thorsen, aracına döndü.
Yaktığı Kur’an-ı Kerim ile sokak sokak dolaştı
Çevredekiler ise duruma müdahale ederek alevleri söndürmeye çalıştı. Aracına binen Thorsen bir kez daha aynı provokasyonu gerçekleştirdi.
Aracında yaktığı Kuran-ı Kerim'i camdan çıkararak sokaklarda dolaşmaya başladı.
Norveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakan İslam karşıtının aracı takla attı VİDEO
6 takla attı
Daha sonra içinde 2 kadının bulunduğu bir araç, eylemini sonlandıran Thorsen'in aracının peşine düştü. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından Thorsen'in bulunduğu araç takla attı.
Kazada 6 kişinin yaralandığını açıklayan polis, kasten çarpmakla suçlanan araç sürücüsü dahil olmak üzere 2 kadını gözaltına alındığını aktardı.
İskandinav ülkelerindeki aşırı sağcı İslam karşıtı eylemciler, son yıllarda Müslüman nüfusun yoğun olduğu mahallelere gelerek provokatif eylemler gerçekleştiriyor.