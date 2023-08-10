Norveç'te sel felaketi: Ev nehirde sürüklendi Yağmurun etkili olduğu İskandinav ülkesi felaketi yaşadı. Nehirde sürüklenen evi çevredekiler görüntüledi.

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AA & Ensonhaber

Norveç'te şiddetli yağış, sel felaketini beraberinde getirdi.

Hans Fırtınası kaynaklı yağmur, toprak kaymalarına yol açtı.

İskandinav ülkesinin güneyindeki bir baraj, olumsuz hava şartlarının ardından yıkıldı.

Su altında kalması sonucunda işlevini kaybeden ve kontrollü patlatılması gündemde olan Braskereidfoss hidrolik santrali hasar aldı.

Nehir evi sürükledi

Bu arada sel sularına kapılan bir evin Hemsilar Nehri'nde sürüklenme anları çevredekiler tarafından kaydedildi. Ülkede yeniden şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Norveç'in en uzun nehri Glomma'nın üzerine kurulan Braskereidfoss hidrolik santralinin kendiliğinden yıkılması sayesinde bölgedeki su seviyesinin aşamalı olarak dengeleneceği belirtildi.

NORVEÇ'TEKİ FELAKETİN ÇARPICI KARELERİ

Yüzlerce kişi tahliye edildi

Baraj kapağının açılamaması nedeniyle sel riskiyle karşı karşıya kalan bölgede yaşayan 1000'den fazla kişi dün tahliye edilmişti.

Dün tahliyeler devam ederken, sel sularına kapılan 70 yaşlarında bir kadın hayatını kaybetmişti.

Kuzey Avrupa'yı etkileyen Hans Fırtınası nedeniyle Norveç'in güneyindeki doğal afet alarmı en yüksek seviyede tutulmuştu.