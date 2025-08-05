Norveç'ten 'İsrail şirketlerine yapılan yatırımları gözden geçirme' kararı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, Norveç Maliye Bakanı Jens Stoltenberg, yeni bir açıklamada bulundu.

Stoltenberg'in Gazze'deki insani duruma ilişkin açıklaması, Norveç'te yayın yapan NRK televizyonunda yer aldı.

"YAPTIRIMLARIN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ TALEP EDECEĞİM"

İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da insani durumun giderek kötüleştiğini aktaran Stoltenberg, "Norveç Merkez Bankası ve Etik Konseyinden bugün, Norveç Varlık Fonunun İsrail şirketlerine yaptığı yatırımların yeniden gözden geçirilmesini talep edeceğim." dedi.

İNCELEME AMACINI PAYLAŞTI

Stoltenberg, inceleme amacının fonun, Batı Şeria ve Gazze'de yaşananlara katkıda bulunarak uluslararası hukuka aykırı davranan şirketlere yatırım yapmamasını sağlamak olduğunu kaydetti.