Notre Dame Katedrali, 2024'te açılacak

İki yıl önce meydana gelen yangına yıkım yaşayan katedralle ilgili restorasyon aşamasına gelindi. Yetkililer, Notre Dame'ın açılacağı tarihi paylaştı.

Nisan 2019'da çıkan yangında zarar gören Notre Dame Katedrali'nde süreç belli oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki katedral için açılış tarihi 2024 olarak belirlendi.

2024'TE ZİYARET MÜMKÜN OLACAK

Katedralin restorasyonundan sorumlu kuruluşun başkanı Jean-Louis Georgelin, CNN International'a yaptığı açıklamada, "2024'te halk ziyaretlerine yeniden açılmaya hazır olması için yangında tahrip olan kısımları restore etme ve yeniden inşa etme aşamasına geçeceğiz." dedi.

Katolik Kilisesi, Notre Dame'ı Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü olarak görüyor. Katedralin temeli 1163'te dönemin papası tarafından atıldı ve 300 yıl içinde tamamlandı.

KATEDRALİN RESTORASYONUYLA İLGİLİ SÜREÇ

Restorasyonla ilgili kuruluştan yapılan açıklamada, katedralin güvenlinin sağlandığı belirtildi. Güvenlik aşamasının unsurları arasında duvarların güçlendirilmesi ve yanmış iskelelerin kaldırılmasını yer alıyor.

Georgelin, gelinen aşamaya ilişkin "Resmi olarak katedralin artık kurtarıldığını, sütunlarının ve duvarlarının sağlam olduğu anlamına geliyor." dedi. Restorasyonun önümüzdeki aylarda başlayacağı kaydedildi.

YANGINDAN SONRA BAŞLAYAN TARTIŞMA

Notre Dame Katedrali'nde yaşanan yangının ardından söz konusu yapının nasıl yeniden inşa edilmesi gerektiği konusunda tartışmalar yaşandı.

Dönemin Başbakanı Edouard Philip, modern bir yaklaşım öne sürdü. Diğer taraftan yapının geleneksel şekliyle kalması gerektiğini savunanlar da oldu.

MACRON'UN AÇIKLAMASI: FRANSIZ HALKININ BEKLENTİSİ BÖYLE

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Macron, orijinal halinde ahşaptan yapılmış kule dahil tüm katedralin olduğu gibi yeniden inşa edilmesine karar vermiş, "Notre Dame'ı yeniden inşa edeceğiz çünkü Fransız halkının beklentisi bu." şeklinde konuşmuştu.

Yangın sonrası Notre Dame Katedrali havadan görüntülendi ViDEO