Amerika'da sokaklara çıkan eylemciler, kaldırım taşlarını söküp polislerin üzerine attı.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyahi vatandaşın gözaltında öldürülmesi olayların fitilini ateşledi.

Eyaletin çeşitli bölgelerinde polisle göstericiler arasında çatışmaların yanı sıra, kundaklama olayları yaşandı.

Acil durum ilan eden Minnesota Valisi Tim Walz, Ulusal Muhafızlar'ın harekete geçtiğini söyledi.

"TEHLİKELİ EYLEMLERE GİRİŞTİLER"

Walz, "Maalesef bazı bireyler; kundaklama, taşkınlık, yağmalama, kamu malı ve özel mülke zarar vermek gibi yasadışı ve tehlikeli eylemlere giriştiler." diye konuştu.

NTV muhabiri, Minnesota'da olan biteni anlattı VİDEO

GÖSTERİCİLER TAŞ TAŞIDI

NTV muhabiri Hüseyin Günay, gösterilerin ortasında olan biteni aktardı.

Polisin, protestocuları sokağa çıkma yasağı başlar başlamaz adeta gaza boğduğunu belirten Günay, "Öyle görünüyor ki benim de buradan ayrılmam lazım." dedi.

KALDIRIM TAŞLARINI SÖKÜP POLİSE ATTILAR

Göstericiler, bir benzinliği ateşe vermeye çalışırken, bazı protestocuların da taş taşıdığı görüldü.

Eylemciler, biriktirdikleri kaldırım taşlarını polislerin üzerine attı.

"FLOYD'UN ÖLÜMÜ SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE YOL AÇMALI"

Özellikle Minnesota'nın güneyinde çok sayıda binanın ateşe verildiği ve yağmalama olaylarının gittikçe büyüdüğü belirtiliyor.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Vali Walz, "Şimdi yeniden inşa zamanı. Kenti, yargı sistemimizi, polis ile polisin korumakla yükümlü oldukları arasındaki ilişkiyi yeniden inşa. George Floyd'un ölümü adalete ve sistem değişikliğine yol açmalıdır, daha fazla ölüm ve yıkıma değil." ifadelerine yer verdi.

ÖNCELİK SORUŞTURMADA

Minneapolis Savcısı Erica MacDonald ve FBI yetkilisi Rainer Drolshagen, önceliklerinin Floyd'un ölümüne ilişkin soruşturma olduğunun altını çizerek, "Federal soruşturma, eski Minneapolis Emniyet Teşkilatı memurlarının karıştığı eylemin federal yasaları ihlal edip etmediğini belirleyecektir." dedi.