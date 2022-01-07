Euro
15.6665
0.14%
Dolar
13.8637
0.16%
Altın
799.3720
0.73%
Borsa
2,008.00
0.02%
Bitcoin
598.329
0.03%
BTXN Coin
32.42
-1.75%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C
    Nursultan Nazarbayev ve ailesi Kazakistan'tan ayrıldı

    Nursultan Nazarbayev ve ailesi Kazakistan'tan ayrıldı

    Kazakistan'da günlerdir süren sokak hareketlerinin üzerine, ülkenin ilk Cumhurbaşkanı olan Nursultan Nazarbayev'in ülkeden ayrıldığı iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 14:58
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 14:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Kazakistan'ta LPG zamlarının ardından sosyoekonomik durumun kötüleşmesiyle başlayan protestolar gün geçtikçe şiddetini artırdı.

    Çok sayıda kişi 2 Ocak'tan itibaren sokaklara döküldü; güvenlik güçleriyle çatışma yaşadı.

    Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, olayları bastırmak için Rusya'dan yardım istemesi üzerine ülkeye Rus birlikleri gönderildi.

    NAZARBAYEV ÜLKEYİ TERK ETTİ

    Tarihi bir süreç geçiren ülkede ise yeni bir gelişme yaşandı.

    Kazak medyasında yer alan bilgilere göre, Eski Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, ülkesinden ayrıldı. Nazarbayev'in ailesiyle birlikte ülke değiştirdiği öne sürüldü.

    Taldikorgan kentindeki eylemlerini sürdüren göstericiler, Nursultan Nazarbayev'in heykelini halat kullanarak yıkmaya başlamıştı.

    Nursultan Nazarbayev ve ailesi Kazakistan tan ayrıldı #1

    Nursultan Nazarbayev ve ailesi Kazakistan tan ayrıldı #2


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir