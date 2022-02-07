Nursultan Nazarbayev'in siyasi yetkilerini kaldıran kanun onaylandı

Cumhurbaşkanı Tokayev, Nazarbayev'in ömür boyu başkanlık yetkilerini kaldırdı.

Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile ilgili kritik bir karar alındı.

Ülkenin mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in siyasi yetkilerini kaldıran kanunu imzaladı.

TOKAYEV'DEN ONAY

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Tokayev, Anayasa'daki Birinci Cumhurbaşkanı-Elbaşı yasasında yapılan bazı değişiklikleri öngören kanunu onayladı.

ÖMÜR BOYU BAŞKANLIK YETKİLERİ KALDIRILDI

Buna göre, Nazarbayev'in Kazakistan Güvenlik Konseyi ve Halk Asamblesi'ndeki "ömür boyu başkanlık" yetkileri kaldırıldı.

Ülkenin iç ve dış politikasına ilişkin devlet girişimlerinin Nazarbayev ile kararlaştırılmasını öngören madde de çıkartıldı.

Daha önce söz konusu yasa, Kazakistan Parlamentosunca onaylanarak Cumhurbaşkanı'nın imzasına sunulmuştu.

Nursultan Nazarbayev, ülkeyi yaklaşık 30 yıl yönettikten sonra 2019'da Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmiş ancak Kazakistan Güvenlik Konseyi ve Kazakistan Halk Asamblesi'ne ömür boyu başkanlık yapma hakkını korumuştu.