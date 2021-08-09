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    NY Times: Biden'ın Afganistan'dan çekilme planı değişmedi

    ABD basını, Taliban'ın ilerleyişi karşısında Başkan Biden'ın çekilme kararına ilişkin değişiklik yapmayacağını aktardı. Hazırlanan planın, belirlenen çerçevede uygulanmaya devam edileceği kaydedildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.08.2021 - 16:57
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 17:48
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    NY Times: Biden'ın Afganistan'dan çekilme planı değişmedi

    Her geçen gün Afganistan'da ele geçirdiği kent sayısını artıran Taliban karşısında, bu ülkeden çekilme kararı alan ABD birliklerinin tavrı merak konusuydu.

    ABD basınından New York Times gazetesi, Başkan Joe Biden'ın Afganistan'dan geri çekilme planını aynı şekilde sürdüreceğini yazdı.

    AFGANİSTAN PLANI REVİZE EDİLMEYECEK

    İsmi açıklanmayan üst düzey yetkililere dayandırılan habere göre, Beyaz Saray, Afganistan planını revize etmeyi düşünmüyor.

    Taliban'ın ülkedeki hızlı ilerleyişi karşısında herhangi bir adım atıp atmayacağı, Washington yönetiminin geri çekilme planına sadık kalacağı kaydedildi. Kunduz kentindeki gelişmelerin yakından takip edildiği aktarıldı.

    NY Times: Biden ın Afganistan dan çekilme planı değişmedi #1

    TALİBAN'A HAVA SALDIRILARI SINIRLI

    Yetkililer, Taliban'a yönelik sadece sınırlı hava saldırılarının düzenlendiğini, ancak bunun ötesinde daha kapsamlı bir adım atılmasının beklenmediğini ifade etti.

    Gazeteye konuşan bir yetkili, Afganistan'da 650 civarında Amerikan askerinin kaldığını ve geri çekilme planının belirlendiği şekilde sürdüğünü belirtti.

    ABD'NİN ASKERİ FAALİYETLERİNİN SONA ERECEĞİ TARİH

    Afgan hükümet güçlerinin Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 6'ya yükseldi.

    Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80'den fazlasını kontrol ettiğini öne sürüyor. Belirli dönemlerde Afgan ordusuna hava desteği sağlayan ABD'nin askeri faaliyetleri, ay sonunda tamamlanacak.

    NY Times: Biden ın Afganistan dan çekilme planı değişmedi #2

    1 MİLYON SİVİL EVLERİNDEN OLDU

    Birleşmiş Milletler, Taliban saldırılarında ve yaşanan çatışmalarda son bir ayda binden fazla sivilini hayatını kaybettiğini söylüyor.

    Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu'na göre, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivil evlerinden oldu.

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