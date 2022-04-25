NY Times: Putin, Finlandiya ve İsveç'i NATO'nun kollarına itiyor

Rus güçlerinin Ukrayna'daki harekatı NATO'ya olası yeni katılımları gündeme getirdi. Rusya lideri Putin'in bu konudaki rolüne dikkat çekildi.

Ukrayna savaşı, iki İskandinav ülkesini NATO'ya katılma konusunu düşünmeye sevk etti.

Finlandiya ve İsveç'te askeri ittifakın bir parçası olup olmama tartışmaları yaşanıyor.

"NATO krizden daha güçlü çıkacak"

New York Times gazetesinde yayınlanan bir görüş yazısında, NATO'nun Ukrayna krizinden "daha büyük, güçlü ve birleşik" olarak çıkacağı belirtildi.

Sınırı geçerek Ukrayna'ya giren Rus tanklarının görüntüsünün, Avrupa'da güvenlikle ilgili uzun süredir var olan birçok inancı paramparça ettiği kaydedilerek, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in “Rusya hayal ettiğimiz komşu değil.” şeklindeki ifadesi anımsatıldı.

"Putin, NATO'nun kollarına itiyor"

Finlandiya'da geçen yıl NATO'ya katılım yönündeki desteğin sadece yüzde 26 düzeyinde olduğu, son ankette ise bu oranın yüzde 68'e yükseldiğine dikkat çekildi.

Aynı durumun İsveç'te de söz konusu olduğu aktarılan "Putin, Finlandiya ve İsveç'i NATO'nun kollarına itiyor" başlıklı yazıda, "Her iki toplum da Avrupa'daki yeni gerçekliği kabul ediyor. Güçlü bir askeri ittifaka belirli bir toplu savunma taahhüdü ile katılmak mantıklı tepki." denildi.

Yazıda şu görüşlere yer verildi:

"Hızlı bir şekilde NATO'ya katılabilirler"

"Finlandiya ve İsveç, NATO'nun bir parçası olmak için bu fırsatı değerlendirmeli. Her iki ülkenin hükümetleri haziran ayında yapılacak NATO zirvesinden önce başvuru yapmalı. Nispeten hızlı ve zahmetsizce bir şekilde NATO'ya katılabilir."