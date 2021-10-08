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    O Ses Almanya'da Türkçe şarkı söyleyen Zeynep Avcı, yarışmaya damga vurdu

    O Ses Almanya'da Türkçe şarkı söyleyen Zeynep Avcı, yarışmaya damga vurdu

    Voice of Germany adıyla Almanya'nın O Ses Türkiye programına katılan Türk yarışmacı Zeynep Avcı, Türkçe şarkıyla geceye damgasını vuran isim oldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2021 - 16:10
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 16:30
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    Türk kökenli Zeynep Avcı, Almanya'daki O Ses Türkiye formatlı program olan  Voice of Germany yarışmasına katıldı.

    Avcı, katıldığı yarışmada Yalan şarkısını Türkçe seslendirdi.

    Jüri, "Aman tanrım Türkçe şarkı.” diyerek yarışmacıyı kendi takımlarında görmek istedi.

    "TÜYLERİMİZ DİKEN DİKEN OLDU"

    Şarkının sonunda salon, Avcı'yı ayakta alkışladı. Alman jürisi, “Tek kelimesini bile anlamadık ama tüylerimiz diken diken oldu. Bu ne kadar güzel bir ses ve ne güzel bir yorum.” diyerek hayranlıklarını dile getirdi.

    O Ses Almanya'da Türkçe şarkı söyleyen Zeynep Avcı, yarışmaya damga vurdu VİDEO

    O Ses Almanya da Türkçe şarkı söyleyen Zeynep Avcı, yarışmaya damga vurdu #1

    JÜRİLERİN HEPSİ EKİBİNDE GÖRMEK İSTEDİ

    Şarkı, daha sonra sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Sarah O'Connor ve diğer jüri üyelerinin ekibinde görmek istediği Avcı, Johannes'i seçti.

    AİLESİ, TÜRK KÜLTÜRÜNÜ UNUTMADI

    20 yıldır sahnelerde olan Berlinli Zeynep, Beatztanbul adlı orkestrasıyla tanınıyor. Ailesi 1970'li yıllarda Almanya'ya geldi ve Berlin'de büyüdü. Hem Almanca hem de Türkçe'ye çok iyi hakim olan Zeynep, ailesinin Türk kültürünü unutmaması sayesinde bunu başardığını dile getiriyor.

    O Ses Almanya da Türkçe şarkı söyleyen Zeynep Avcı, yarışmaya damga vurdu #2

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