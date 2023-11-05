Obama'nın Gazze yorumu: Hepimiz suç ortağıyız Amerikalı siyasetçi, Filistinlilerin başına gelenlerin kabul edilemez olduğunu söyledi. Kalıcı barış konusunda başarı sağlayamadıklarını anlatan Obama, hesap vermenin gerekliliğinden söz etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin "Kimsenin eli temiz değil" dedi.

Obama, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarına ilişkin dikkat çeken ifadelere imza attı.

Katıldığı bir programda konuşan Obama, "Sorunu çözmek istiyorsanız, gerçekleri anlamalısınız." ifadesini kullandı.

"Bir dereceye kadar suç ortağıyız"

Yaşananlardan dolayı "kimsenin elinin temiz olmadığını" belirten Obama, "Hepimiz bir dereceye kadar suç ortağıyız." diye konuştu.

Eski Amerikalı lider, Hamas'ı kınarken, aynı zamanda Gazze'deki masum sivillerin yaşadıklarını anladığını dile getirdi.

"Filistinlilerin başına gelenler kabul edilemez"

"Hamas'ın yaptığı korkunçtu ve bunun hiçbir haklı gerekçesi yok." diyen Obama, şöyle devam etti:

Gerçek olan şu ki, işgal ve Filistinlilerin başına gelenler ise kabul edilemez.

'Kalıcı barışı sağlayamadık' yorumu

Barack Obama ayrıca Orta Doğu'daki çatışmanın "herkes için ahlaki bir hesaplaşma" olduğunu sözlerine ekledi:

Bütün bunlar, hem İsrailliler hem de Filistinliler için kalıcı bir barışın sağlanmasında onlarca yıldır süren başarısızlığın bağlamında gerçekleşiyor.



İsrail için gerçek güvenliğe, var olma hakkının tanınmasına, işgalin sona ermesi ve Filistin halkı için yaşanabilir bir devletin ve kendi kaderini tayin hakkının yaratılması temelinde bir barış.

"Katliam karşısında tarafsız kalmak imkansız"

62 yaşındaki politikacı, "Şimdi itiraf edeyim, bu katliam karşısında tarafsız kalabilmek mümkün değil." diyerek şu şekilde konuştu: