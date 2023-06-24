OceanGate'in CEO'su, denizaltı Titan'a ilişkin ikazları yersiz bulmuş Titanik gemisinin enkazına dalışı sırasında kaybolan ve enkazının bazı parçalarına ulaşılan denizaltı Titan'ın sahibi OceanGate şirketinin CEO'su Stockton Rush'un, denizaltının güvenliğine ilişkin ikazları "yersiz" bularak reddettiği belirtildi.

AA & Ensonhaber

film yapımcısı Rob McCallum, 2018'de Stockton Rush'a "müşterilerini potansiyel olarak riske attığı" uyarısında bulunup bağımsız bir kuruluş tarafından inceleninceye kadar denizaltını kullanmayı bırakmasını önerdi.

"Tüm sektörü riske atıyorsunuz"

BBC'nin ulaştığı elektronik postalara göre, McCallum, yazışmalarında Rush'a,

Testlerinizde her türlü özeni göstermenizi ve çok ihtiyatlı olmanızı rica ediyorum. Girişimciliği ve yeniliği ne kadar takdir etsem de potansiyel olarak tüm sektörü riske atıyorsunuz. Aracın (Titan'ın) deniz altı seyahatini kaldırıp kaldıramayacağını denemeler belirleyecek; dikkatli ve güvende olun.

uyarılarında bulundu.

"Temelsiz çığlıkları çok duyduk"

Rush ise bu çağrıya, "yeniliği durdurmak için güvenlik argümanı kullanmaya çalışan sektör oyuncularından bıktığı" cevabını verdi.

OceanGate'in CEO'su Rush, cevap mesajlarında, "'Birini öldüreceksin' şeklindeki temelsiz çığlıkları çok sık duyduk. Bunu ciddi bir kişisel hakaret olarak kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

McCallum, BBC'ye söz konusu yazışmaların, OceanGate'in avukatlarının yasal işlem tehdidinde bulunmasının ardından sona erdiğini söyledi.