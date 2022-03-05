Odessa'da savaşın ortasında doğan bebekler sığınağa getirildi

Odessa kentindeki doğum hastanesinde hayata gözlerini açan bebekler, rus bombardımanına karşı getirildikleri sığınaklarda yaşamla mücadele veriyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş 10'uncu gününde de devam ediyor...

Rus savaşına karşı birçok vatandaş yaşadıkları yerleri terk ederken, bazı vatandaşlar da sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.Diğer yandan sokaklar sivil direniş de sürüyor.

YENİ DOĞAN BEBEKLERİN SAVAŞLA MÜCADELESİ

Öte yandan, saldırıların gölgesinde doğan bebekler hayata tutunmaya çalışıyor.

Ukrayna'nın güneybatısında bulunan Odessa kentindeki bir doğum hastanesinde yeni doğan bebekler Rus ordusunun muhtemel saldırısına karşı önlem olarak sığınağa indirildi.