Okuldaki saldırının ardından ABD Başkanı Biden'dan saldırı silahlarının yasaklanması çağrısı ABD Başkanı Joe Biden, Tennessee eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırının ardından, silahlanma ile ilgili daha sıkı düzenlemeler getiren yasaların çıkarılması için Kongre'yi harekete geçmeye çağırdı.

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ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan The Covenant adlı özel Hristiyan okulunda düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi.

Metro Nashville Polis Departmanı üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan kadın saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü bildirdi.

Biden: Bir ailenin en kötü kabusu

Beyaz Saray'da Kadın İşletmeleri Zirvesi'ne ev sahipliği yapan ABD Başkanı Joe Biden, burada yaptığı konuşmada silahlı saldırıya değindi.

Biden, 'iğrenç' ve 'bir ailenin en kötü kabusu' şeklinde tanımladığı saldırıyla ilgili incelemelerin devam ettiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Silahlı saldırıların önlenmesi için daha çok şey yapılması gerektiğini belirten Biden, saldırganın üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunduğuna dikkati çekti.

Kongre'ye çağrı

Başkan Biden, saldırı silahlarının yasaklanması ve silah satışında kapsamlı bir sabıka kaydı kontrolünün yapılmasını öngören kararnamesinin önemine değinerek Kongre'ye silahlanma düzenlemeleriyle ilgili reform yapılmasını öngören yasanın geçirilmesi çağrısında bulundu.