Okyanuslara en çok plastik atık bırakan ülkeler Filipinler, Hindistan ve Malezya... Okyanuslara en çok atık bırakan ülkelerden sadece 3'ü... Yapılan araştırmalar tehlikenin boyutunu gözler önüne sererken, Tayland'daki çöp yığınları kadraja yansıdı.

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Dörtte üçü sularla kaplı olan dünyamızı, atılan plastik atıklar büyük ölçüde tehdit ediyor.

Onca tehlikeye ve kirlilikten dolayı alınan önleme rağmen yine de çöp yığınlarında azalma olmuyor.

Dünyanın en büyük okyanusu olan Pasifik’teki çöplerin kaynağını izleyen bilim insanları, denizleri en çok kirleten ülkeleri de araştırdı.

Okyanuslara en çok plastik atık bırakan ülkeler

İşte okyanuslara en çok plastik atık bırakan ülkeler:

Filipinler: 356 bin 371 metrik ton

Hindistan: 126 bin 513 metrik ton

Malezya: 73 bin 98 metrik ton

Çin: 70 bin 707 metrik ton

Endonezya: 56 bin 333 metrik ton

Myanmar: 40 bin metrik ton

Brezilya: 37 bin 799 metrik ton

Vietnam: 28 bin 221 metrik ton

Bangladeş: 24 bin 640 metrik ton

Tayland: 22 bin 806 metrik ton

İlk 10’un dışındaki ülkelerin toplam plastik atığı ise 176 bin 12 metrik ton olarak hesaplandı.

Tayland'da son durum

Öte yandan Tayland, okyanusa en çok plastik atık bırakan ülkeler arasında yer alıyor.

Tayland Hükümeti tarafından 2019 yılında Plastik Atık Yönetimi 2018-2030 Yol Haritası'nı yayınladı ve mevcut etkileri hafifletmek ve denizdeki plastik döküntülerin neden olacağı gelecekteki zararları önlemek için denizlerdeki plastik enkazlarla ilgili Ulusal Eylem Planı geliştirilmeye başlandı.

Tayland’ın Samut Prakan kentinin Bang Phli bölgesinde, plastik atıkların toplanıp işlendiği geri dönüşüm merkezi görüntülendi.