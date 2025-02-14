Olaf Scholz: Çifte vatandaşlığı kaldırmayacağız

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Almanya, 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimlere hazırlanıyor.

Sandıktan Sosyal Demokrat Parti (SPD)-Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) koalisyonu beklentisi var.

Seçime günler kala SPD'li Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupadan.com'dan Türk gazeteci Oktan Erdikmen'e konuştu.

Almanya'da yaşayan Türk gurbetçiler ve Türkiye ilişkilerine yönelik önemli açıklamalarda bulunan Scholz'a çifte vatandaşlık konusu da soruldu.

"ÇİFTE VATANDAŞLIK UYGULAMASI DEVAM EDECEK"

SPD ve CDU’nun bir koalisyon kurması halinde çifte vatandaşlığın pazarlık konusu olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Scholz, bu kazanımdan vazgeçmeyeceğini belirterek "1980’li yıllardan beri doğru bulduğum bir şeyi nihayet hayata geçirebildim. Almanya, nüfusunun üçte birinin göçmen kökenli olduğu bir ülke ve herkesin vatandaşlığa geçişini kolaylaştırmamız gerekiyordu. Çifte vatandaşlık reformu büyük bir ilerleme sağladı ve geri alınmayacak." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE - ALMANYA İLİŞKİLERİ

Almanya-Türkiye ilişkilerine de değinen Scholz, Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı son görüşmelerde bu konunun sıkça ele alındığını söyledi.

TÜRKLERİN ALMANYA VİZESİ SORUNU

Türkiye’den Almanya'ya yapılan vize başvurularındaki uzun bekleme sürelerine yönelik soruya da cevap veren Scholz, süreçleri hızlandırmak için yatırım yapıldığını ve Türkiye'deki Alman konsolosluklarında verilen vize sayısının oldukça yüksek olduğunu belirtti.

TÜRK SEÇMENE ÇAĞRI: BİRLİKTE YAŞAMAYI DESTEKLEYEN BİZE GÜVENİN

Seçime 9 gün kala Türk seçmene de çağrıda bulunan Olaf Scholz, "Vatandaşlık hakkınızı kullanın ve demokrasinin sunduğu bu değerli hakkı değerlendirin. Kimin için oy kullandığınızı iyi düşünün. Birlikte yaşamayı destekleyen bir politika için bize güvenebilirsiniz." dedi.