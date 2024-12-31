Olaf Scholz: Ülkenin geleceğine sosyal medya sahipleri karar veremez

AA

Erken seçim tarihinin belli olduğu Almanya'da siyasi gerilim artıyor.

ABD seçimlerinde Donald Trump'ın başkanlığı elde etmesinde "baskın bir faktör" olarak görünen Elon Musk, Almanya Federal Seçimleri için de sosyal medya hesabında bazı paylaşımlarda bulundu.

X hesabında aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ni (AfD) överek "Almanya'yı sadece AfD kurabilir." diyen Musk, Almanya hükümet sözcüsü tarafından "seçimlere müdahale etmekle suçlanmıştı.

Başbakan Olaf Scholz, geleneksel yılbaşı konuşmasında isim vermeden ABD'li iş insanı Elon Musk'ı eleştirdi.

"ÜLKENİN GELECEĞİNE SOSYAL MEDYA SAHİPLERİ KARAR VEREMEYECEK"

Olaf Scholz, Almanya'da bundan sonra ne olacağını vatandaşların belirleyeceğini vurgulayarak, "Buna sosyal medyanın sahipleri karar vermeyecek. Tartışmalarımızda bazen fikir ne kadar aşırı olursa, ilginin de o kadar fazla olduğu izlenimini edinebilirsiniz. Ancak Almanya'da bundan sonra ne olacağını belirleyenler en yüksek sesle bağıranlar değil, büyük çoğunluğu mantıklı ve düzgün insanlar olacak." ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR VE GİZLİ SEÇİMLER BÜYÜK BİR BAŞARIDIR"

Bu durumun, 23 Şubat'ta yapılacak federal seçimler için de geçerli olduğunu dile getiren Scholz, "Bugün sizden ricam gidip oy vermenizdir. Dünyanın dört bir yanından baktığınızda, herkes özgür ve gizli seçimlerin ne kadar büyük bir başarı olduğunu biliyor." diye konuştu.

"EKONOMİMİZ ZORLANIYOR"

Magdeburg'daki Noel pazarı saldırısına da değinen Olaf Scholz, "Korkunç saldırının ardından çılgın söylentilerin internette ve sosyal medyada yayılması yalnızca birkaç dakika sürdü. Güvenlik yetkililerinin kusurları varsa, bunlar araştırılacak ve giderilecektir. Ancak bugün birçok söylenti ve spekülasyonun asılsız olduğu ortaya çıktı. Bu tür şeyler bizi bölüyor ve zayıflatıyor. Bu ülkemiz için iyi bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da da zor zamanların yaşandığını ve bunu hissettiğini aktaran Scholz, "Ekonomimiz zorlanıyor. Hayat daha pahalı hale geldi." dedi.

"UKRAYNA'YI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Scholz, pek çok kişinin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü "acımasız savaşa" giderek artan bir kaygıyla baktığının altını çizerek, "Ukrayna'yı yalnız bırakmayacağımıza ve savaşın yayılmaması için soğukkanlılığımızı korumaya devam edeceğimize sizi temin ederim." diye konuştu.