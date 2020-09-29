Öldüğü haberi yayılan Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah kimdir? Kuveyt Emiri öldü mü?

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın öldüğü iddiaları ortaya atıldı. Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah kimdir merak ediliyor. Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hastalığı ne?

91 yaşındaki Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, geçtiğimiz Temmuz ayında tıbbi kontrolleri yapılması için hastaneye kaldırılmıştı. Peki, Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah kimdir? Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah kaç yaşında ve nereli?

KUVEYT EMİRİ ÖLDÜ MÜ?

Kuveyt'e ait haber ajansı olan KUNA, Kuveyt Emirliği Divan İşleri Bakanı Şeyh Ali Cerrah es-Sabah'ın, Kuveyt Emiri'nin kontrol için hastaneye kaldırıldığını aktarmıştı. Bu da akıllara, 'Kuveyt Emiri'nin hastalığı nedir, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın sağlık problemleri nedir?' sorularını getirdi.

Ancak Kuveyt Emirliği Divan İşleri Bakanı, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hastalığı ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmamıştı.





KUVEYT EMİRİ SABAH EL-AHMED EL-CABİR ES-SABAH'IN ÖLDÜĞÜ İDDİALARINA CEVAP

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın öldüğü iddiaları ise Kuveyt Sözcüsü tarafından yalanlandı. Kuveyt Sözcüsü, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın öldüğü iddialarına itibar edilmemesini söyledi.

'Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah kimdir?' sorusunun cevabı da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatı...





KUVEYT EMİRİ SABAH EL-AHMED EL-CABİR ES-SABAH KİMDİR?

16 Haziran 1929'da Kuveyt'te dünyaya gelen El-Sabah Hanedanı mensubu olan Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 1930'larda anaokulu eğitimini El-Mubarekiyye Ana Okulu'nda aldı.

Eğitim tahsilinin devamını özel öğretmenler tarafından aldığı destek ile tamamlayan Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, dünyanın en uzun süre dışişleri bakanlığı yapanlardan biridir.





KUVEYT EMİRİ SABAH EL-AHMED EL-CABİR ES-SABAH'IN GÖREVLERİ

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görevleri:

- Merkezi Belediye Konseyi Komitesi'nde üyelik (1954-1955)

- Sosyal İşler ve Çalışma Otoritesi Başkanı (1955)

- Ülke İşleri Yüksek Konseyi Üyesi (1956)

- Basın ve Yayın Otoritesi Başkanı (1956-1962)

- Enformasyon Bakanı (1962)

- Dışişleri Bakanı (1963-2003)

- Kuveyt Başbakanı (2003-2006)