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    Öldüğü haberi yayılan Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah kimdir? Kuveyt Emiri öldü mü?

    Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın öldüğü iddiaları ortaya atıldı. Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah kimdir merak ediliyor. Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hastalığı ne?
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 16:24
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    Öldüğü haberi yayılan Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah kimdir? Kuveyt Emiri öldü mü?

    91 yaşındaki Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, geçtiğimiz Temmuz ayında tıbbi kontrolleri yapılması için hastaneye kaldırılmıştı. Peki, Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah kimdir? Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah kaç yaşında ve nereli?

    KUVEYT EMİRİ ÖLDÜ MÜ?

    Kuveyt'e ait haber ajansı olan KUNA, Kuveyt Emirliği Divan İşleri Bakanı Şeyh Ali Cerrah es-Sabah'ın, Kuveyt Emiri'nin kontrol için hastaneye kaldırıldığını aktarmıştı. Bu da akıllara, 'Kuveyt Emiri'nin hastalığı nedir, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın sağlık problemleri nedir?' sorularını getirdi.

    Ancak Kuveyt Emirliği Divan İşleri Bakanı, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hastalığı ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmamıştı.

    Öldüğü haberi yayılan Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah kimdir? Kuveyt Emiri öldü mü? #1

    KUVEYT EMİRİ SABAH EL-AHMED EL-CABİR ES-SABAH'IN ÖLDÜĞÜ İDDİALARINA CEVAP

    Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın öldüğü iddiaları ise Kuveyt Sözcüsü tarafından yalanlandı. Kuveyt Sözcüsü, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın öldüğü iddialarına itibar edilmemesini söyledi.

    'Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah kimdir?' sorusunun cevabı da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatı...

    Öldüğü haberi yayılan Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah kimdir? Kuveyt Emiri öldü mü? #2

    KUVEYT EMİRİ SABAH EL-AHMED EL-CABİR ES-SABAH KİMDİR?

    16 Haziran 1929'da Kuveyt'te dünyaya gelen El-Sabah Hanedanı mensubu olan Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 1930'larda anaokulu eğitimini El-Mubarekiyye Ana Okulu'nda aldı.

    Eğitim tahsilinin devamını özel öğretmenler tarafından aldığı destek ile tamamlayan Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, dünyanın en uzun süre dışişleri bakanlığı yapanlardan biridir.

    Öldüğü haberi yayılan Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah kimdir? Kuveyt Emiri öldü mü? #3

    KUVEYT EMİRİ SABAH EL-AHMED EL-CABİR ES-SABAH'IN GÖREVLERİ

    Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görevleri:

    - Merkezi Belediye Konseyi Komitesi'nde üyelik (1954-1955)

    - Sosyal İşler ve Çalışma Otoritesi Başkanı (1955)

    - Ülke İşleri Yüksek Konseyi Üyesi (1956)

    - Basın ve Yayın Otoritesi Başkanı (1956-1962)

    - Enformasyon Bakanı (1962)

    - Dışişleri Bakanı (1963-2003)

    - Kuveyt Başbakanı (2003-2006)

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