- Haberler
- Dünya Haberleri
- Öldüğü haberi yayılan Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah kimdir? Kuveyt Emiri öldü mü?
Öldüğü haberi yayılan Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah kimdir? Kuveyt Emiri öldü mü?
- Haber Merkezi
- 29.09.2020 - 16:24
91 yaşındaki Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, geçtiğimiz Temmuz ayında tıbbi kontrolleri yapılması için hastaneye kaldırılmıştı. Peki, Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah kimdir? Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah kaç yaşında ve nereli?
KUVEYT EMİRİ ÖLDÜ MÜ?
Kuveyt'e ait haber ajansı olan KUNA, Kuveyt Emirliği Divan İşleri Bakanı Şeyh Ali Cerrah es-Sabah'ın, Kuveyt Emiri'nin kontrol için hastaneye kaldırıldığını aktarmıştı. Bu da akıllara, 'Kuveyt Emiri'nin hastalığı nedir, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın sağlık problemleri nedir?' sorularını getirdi.
Ancak Kuveyt Emirliği Divan İşleri Bakanı, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hastalığı ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmamıştı.
KUVEYT EMİRİ SABAH EL-AHMED EL-CABİR ES-SABAH'IN ÖLDÜĞÜ İDDİALARINA CEVAP
Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın öldüğü iddiaları ise Kuveyt Sözcüsü tarafından yalanlandı. Kuveyt Sözcüsü, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın öldüğü iddialarına itibar edilmemesini söyledi.
'Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah kimdir?' sorusunun cevabı da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatı...
KUVEYT EMİRİ SABAH EL-AHMED EL-CABİR ES-SABAH KİMDİR?
16 Haziran 1929'da Kuveyt'te dünyaya gelen El-Sabah Hanedanı mensubu olan Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 1930'larda anaokulu eğitimini El-Mubarekiyye Ana Okulu'nda aldı.
Eğitim tahsilinin devamını özel öğretmenler tarafından aldığı destek ile tamamlayan Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, dünyanın en uzun süre dışişleri bakanlığı yapanlardan biridir.
KUVEYT EMİRİ SABAH EL-AHMED EL-CABİR ES-SABAH'IN GÖREVLERİ
Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görevleri:
- Merkezi Belediye Konseyi Komitesi'nde üyelik (1954-1955)
- Sosyal İşler ve Çalışma Otoritesi Başkanı (1955)
- Ülke İşleri Yüksek Konseyi Üyesi (1956)
- Basın ve Yayın Otoritesi Başkanı (1956-1962)
- Enformasyon Bakanı (1962)
- Dışişleri Bakanı (1963-2003)
- Kuveyt Başbakanı (2003-2006)