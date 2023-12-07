Öldürülen İsrailli askerlerin sayısı 86'ya çıktı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü açıkladı.

AA

İsrail Savunma Kuvvetleri, ölen askerleri ile ilgili bilgi verdi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, paraşütçüler tugayından 22 yaşındaki Çavuş Amit Bonzel, dün Gazze Şeridi'nin merkezindeki çatışmalarda öldü.

2 asker öldü

5 Aralık'ta Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda yaralanan komando tugayından 22 yaşındaki Çavuş Alemnew Emanuel Feleke de dün hayatını kaybetti.

Açıklamaya göre, Bonzel'in öldüğü çatışmada paraşütçüler tugayının keşif birliğinden üç yedek asker de ağır yaralandı.

Öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 86’ya çıktı

İsrail ordusunun başlattığı kara saldırısının ardından Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 86’ya çıktı.

Gazze'de son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 84, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 16 bin 248’e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)