Öldürülen siyahilerin ardından Joe Biden: ABD'de beyaz üstünlüğünün yeri yok ABD Başkanı Biden, ülkesinde beyaz üstünlüğünü kabul etmediğini söyledi. "Bunu açık ve güçlü bir şekilde söylemeliyiz" diyen Biden, sessiz kalanların suça ortak olduğunu belirtti.

AA

ABD'nin Florida eyaletinde siyahiler hedef alındı.

Jacksonville kentinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 3 can kaybı yaşandı.

Polis saldırının kaynağının ırkçılık olduğunu açıklarken, bir açıklama da ABD Başkanı Joe Biden'dan geldi.

Biden, markette beyaz bir Amerikalı tarafından düzenlenen ve 3 siyahinin ölümüyle sonuçlanan saldırıya tepki gösterdi.

"Beyaz üstünlüğünün ABD'de yeri yok"

'Irkçı nedenlerle' gerçekleştirilen saldırıyı kınayan Biden, "Beyaz üstünlüğünün ABD'de yeri yok. Bunu açık ve güçlü bir şekilde söylemeliyiz." görüşünü paylaştı.

Yazılı açıklama yapan Biden, siyahilerin 'ırklarından dolayı' vurulma korkusu taşıdıkları ülkede yaşamayı ABD halkının reddetmesi gerektiğini belirtti.

"Sessiz kalmak, suça ortaklıktır"

"Nefretin güvenli bir limanı olmamalıdır." diyen Biden, şöyle devam etti:

Sessiz kalmak, suça ortaklıktır. Bu yüzden sessiz kalmamalıyız. Jill ve ben, hayatını kaybedenler ve onların aileleri için dua ediyor ve Jacksonville halkıyla birlikte yas tutuyoruz.

Maskeli beyaz Amerikalı'nın silahlı saldırısı

Jacksonville kentinde siyahilerin yaşadığı mahalledeki markete önceki gün akşam saatlerinde maskeli beyaz Amerikalı silahlı saldırı düzenlenmişti.

Jaksonville Şerifi T.K. Waters, basın toplantısında, saldırının 'ırkçı nedenlerle' yapıldığını belirterek, "Saldırgan, siyahilerden nefret ediyordu." ifadesini kullanmıştı.

Saldırgan intihar etti

Saldırıda siyahi iki kadın ve bir erkeğin yaşamını yitirdiğini belirten Waters, 20'li yaşlardaki saldırganın sosyal medya hesabında ırkçı paylaşımlar yaptığını ve saldırının ardından kendini vurarak intihar ettiğini açıklamıştı.