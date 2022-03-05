Oligark kime denir, Rus oligarklar kimler? İşte Rusya'nın oligarkları

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Batı'dan peş peşe yaptırım kararları geldi. Yaptırımlar, Rus oligarklar için adeta ekonomik darbe etkisi yarattı. Peki Rus bu oligarklar kimler?

Rusya Ukrayna savaşında 10 gün geride kalırken, saldırı ve direnişler devam ediyor.

Rus ordusunun durması için AB ve ABD'den ağır yaptırımlar devreye girdi.

Rusya Devlet Başkanlı Vladimir Putin, yaptırım kararlarının da bir karşılığı olacağını ifade etti ancak ekonomik olarak olumsuz etkilenmekten kaçamadı.

Rus ekonomisinin ağır kayıp aldığı bu yaptırımlardan Rus oligarklar da derinden etkilendi.

Batı'nın kararları sonrası Rus borsası çakılırken Rus para birimi Ruble'de dolar karşısında hızlı bir düşüşe geçti. Akabinde ise Rus oligarklarının serveti kısa süre içinde erimeye başladı.

Peki Rusya denilince akla gelen "oligark" terimi nedir, neyi ifade ediyor? Oligark kime denir, Rus oligarklar kimlerdir? İşte Rusya'nın oligarkları...

OLİGARK NEDİR, KİME DENİR?

1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasını takip eden süreçte Rusya'daki ekonomiyi özelleştirme furyası, birçok orta düzey işadamını bir anda milyar dolarlarlık servetlere sahip oligarklar haline getirdi.

Günümüzde oligark dendiği zaman Rusya'daki büyük şirketlerin sahipleri olan isimler kastedilmektedir.

Rusya'daki büyük firmaların başında bulunan isimler olan oligarklar için ultra zengin kişiler de denilebilir.

RUS OLİGARKLARI

Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Roman Abramoviç dünyanın en tanınan Rus oligarklarından biridir.

Çok bilinen bir başka oligark da eski KGB subayı ve bankacı Aleksander Lebedev’dir.

Rusya'nın listedeki en zengin adamı, yaptırım uygulanmayan Vladimir Potanin, yaklaşık 6 milyar dolar kayıpla 25 milyar dolarlık servet değerine geriledi.

Rusya’nın en zengin işadamı olan Potanin’in hayatında Türkiye’nin, özellikle de Ankara’nın önemli ve özel bir yeri bulunuyor.

Alexey Mordashov ise çelik endüstrisinde faaliyet gösteren Severstal PAO şirketinin büyük hissedarı. Mordashov’un altın, telekomünikasyon ve finans gibi birçok alanda yatırımları mevcut.

Rusya’nın kamuya ait olmayan en büyük doğalgaz şirketi Novatek’in üçte bir hissesine sahip olan Leonid Mikhelson aynı zamanda CEO görevini yürütüyor

Gübre üreticisi Acron’un çoğunluk hissesine sahip Vyacheslav Kantor’un serveti 8 milyar dolar. Milyarder aynı zamanda dünyanın en büyük 20. yüzyıl sanat koleksiyonuna sahip.