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    Orta Afrika Cumhuriyeti'nde barış elçisi İmam Layama hayatını kaybetti

    Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) İslam Konseyi Başkanı İmam Omer Kobine Layama, başkent Bangui’de yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 30.11.2020 - 05:22
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    Orta Afrika Cumhuriyeti'nde barış elçisi İmam Layama hayatını kaybetti

    Ulusal basında çıkan haberlere göre, Orta Afrika İslam Komitesi Başkanı İmam Layama, Bangui'deki tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

    BARIŞ ELÇİSİ OLARAK ADLANDIRILIYORDU

    63 yaşındaki Layama, OAC’nde Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında devam eden çatışmalarda arabuluculuk rolü oynamıştı.

    Layama, barışa katkılardan dolayı ülkede "barış elçisi" olarak adlandırılıyordu.

    Orta Afrika Cumhuriyeti nde barış elçisi İmam Layama hayatını kaybetti #1

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