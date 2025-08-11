Orta Doğu ülkeleri İsrail'e karşı birleşiyor: Irak ve İran güvenlik anlaşması imzalandı

Orta Doğu'daki gerilim, ülkeleri yeni tedbirler almaya zorluyor.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi‘nden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’nin, Bağdat'ı ziyaret eden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani ile bir araya geldiği bildirildi.

İSRAİL'İN TUTUMUNU ELEŞTİRDİ

Sudani, görüşmede, Irak'ın İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını reddeden, bölgesel ve uluslararası düzeyde çatışmaların tırmanmasına yol açacak adımlara karşı tutumunu yineledi.

Aynı zamanda Irak'ın, ABD-İran diyaloğu yönündeki tutumunu teyit ettiği aktarıldı.

GÜVENLİK ANLAŞMASI İMZALANDI

Ali Laricani ise hükümetinin iki ülke arasındaki ilişkileri tüm alanlarda geliştirme ve sürdürme isteğini belirterek, özellikle yolcu taşımacılığı için demir yolu bağlantısı ile bölgedeki büyük koridorlar ve Kalkınma Yolu projesine entegrasyon konularına önem verdiklerini söyledi.

Görüşmede, iki ülkenin ortak sınırlarının güvenliği için anlaşma imzalandı.