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    Orta Doğu'nun en büyük deniz tatbikatının ikinci ayağı Umman'da başladı

    ABD başta olmak üzere çok sayıda devletin katılımıyla gerçekleştirilen Orta Doğu'nun en büyük uluslararası deniz tatbikatı IMX22'nin ikinci ayağının Umman'da başladığı belirtildi.
    • AA
    • 12.02.2022 - 23:49
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    Orta Doğu'nun en büyük deniz tatbikatının ikinci ayağı Umman'da başladı

    İlk olarak ocak ayı sonunda Bahreyn'de başlayan ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek olan IMX22 tatbikatına bu hafta Umman ev sahipliği yapacak.

    Umman haber ajansı ONA'ya göre, IMX22'nin ikinci ayağına Umman Kraliyet Donanmasının yanı sıra ABD, İngiltere, Pakistan ve Güney Kore'den gemilerin katıldığı tatbikata Umman Hava Kuvvetlerinden uçakların da destek vereceği ifade edildi.

    TATBİKAT 18 ŞUBAT'A KADAR SÜRECEK

    Haberde, Umman haber ajansı ONA'ya göre uluslararası deniz tatbikatı IMX22'nin ikinci ayağının bugün Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde başladığı ve 18 Şubat'a kadar süreceği belirtildi.

    Orta Doğu nun en büyük deniz tatbikatının ikinci ayağı Umman da başladı #1

    DENİZ ULAŞIMININ GÜVENCE ALTINA ALINMASI HEDEFLENİYOR

    Umman'ın ev sahipliğini yaptığı tatbikatın ikinci ayağında güvenlik alanında iş birliğini artırarak bölgede deniz güvenliğinin sağlanması, uluslararası gemi trafiğinin rahatlatılması ve Umman sularındaki limanlar ile deniz ulaşımının güvence altına alınmasının hedeflendiği aktarıldı.

    IMX22'nin birinci ayağı, ABD öncülüğünde aralarında İsrail'in de olduğu 60 ülke ve uluslararası örgütün katılımıyla ocak ayı sonunda Bahreyn'de başlamıştı. Halen devam eden tatbikatın birinci birinci ayağının 17 Şubat'ta sona ermesi bekleniyor. Birkaç ayaktan oluşan tatbikatların yapılacağı alanlar arasında Basra Körfezi, Hint Okyanusu, Babu'l Mendeb Boğazı ve Kızıldeniz'in yer aldığı ifade ediliyor.

    Orta Doğu nun en büyük deniz tatbikatının ikinci ayağı Umman da başladı #2


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