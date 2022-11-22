Ortadoğu'nun gözbebeği: Katar hakkında 15 şaşırtan bilgi

Milyonların gözü kulağı Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'ın üzerinde. Peki Katar hakkında neler biliyorsunuz? İşte daha önce muhtemelen duymadığınız ilginç detaylar...

Orta Doğu’nun en zengin ülkelerinden Katar, son yıllarda gösterdiği gelişim ile Körfez ülkeleri arasında bir adım öne çıkıyor.

Uluslararası birçok organizasyona talip olan, çok sayıda kongre, konferans ve etkinlik düzenlenen ülkede başkent Doha, kültür, sanat ve yaşamın tam merkezi haline geldi.

Öyle ki, 2022 Dünya Kupası da Katar'da gerçekleşiyor. Milyonların tüm ilgisi son günlerde bu nedenle Katar'a çevrilmiş durumda.

Katar'ın nüfusu, Katar para birimi, Katar vatandaşları, Katar'da yaşam, Katarlı olmak, Katarlılar neden zengin, Katar'ın resmi dili, Katar'ın yönetim şekli gibi birçok konu merak ediliyor.

Peki siz Katar hakkında neler biliyorsunuz? İşte Katar hakkında hap bilgiler...

“Katar” ismi ilk defa Romalı yazar Büyük Plinius tarafından, Catharra adı verilen bölgenin sakinlerinden bahsederken kullanılmıştır.

Katar, 1825 yılından itibaren El Sani ailesi tarafından yönetiliyor ve şu an ülkenin başında olan isim, Emir Şeyh Temim bin Hamed El Sani’dir.

Katar Riyali Katar para birimidir. Katar riyali kodu QAR kısaltmasıdır.

Katar’ın bayrağı çentikli, dikey bir çizgi ile bölünen beyaz ve bordo renkli bir fondan oluşuyor. Dokuz çentik, Katar’ın 1916 tarihli Katar-Britanya Anlaşması’nın ardından “yeniden birleşen emirliklerin” dokuzuncu üyesi olmasını temsil ediyor.

Katar, üstün gazetecilik örnekleri sunan canlı, güçlü bir medya kurumu olan El Cezire’nin ana üssüdür

Katar'da Katarlı'dan çok ne ararsanız var diyebiliriz. Nüfusun 3 milyona yaklaştığı Katar’da Katar-i denilen yerel halkın dışında Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Flipinler, Endonezya, Fas, Tunus, Mısır, İran, Ürdün, Filistin gibi ülkelerden ağırlıklı olmak üzere 2 milyonluk bir yabancı nüfusu bulunmaktadır.

Her şey devletten...Ülkede yaşayan yerel halka başta barınma olmak üzere, elektrik, su ve gaz ücretsiz veriliyor. Vergi ödeyen tek sektör ise turizm.

Katar'ın yüz ölçümü ortalama Bursa kadardır.

Katar petrolden çok doğalgaz zengini bir ülkedir. Katar, Rusya ve İran’ın ardından dünyadaki en büyük üçüncü doğal gaz rezervlerine sahiptir.

Katar'ın kendine has bir mutfak kültürü yoktur. Başta Orta Doğu lezzetleri olmak üzere, İtalyan, Türk, Akdeniz, Çin mutfağına ait her türlü yemeği ülkenin dört bir yanından bulabilirsiniz.

Ülkeye dışardan alkol sokmak yasak, yalnızca alkol lisansı olan otellerde alkol servisi ve satışı yapılıyor.

Hem çok tercih edilen otomobil markası Toyota ve renk ise beyaz.

Namaz saatlerinde açık dükkan bulmak neredeyse imkansız.