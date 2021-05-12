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    Ortodoks Yahudiler'den Filistinlilere destek

    Toronto'daki gösteride Yahudi protestocu, Tel Aviv yönetiminin katliamlarına tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2021 - 13:45
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 13:59
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    Ortodoks Yahudiler'den Filistinlilere destek

    İsrail'in Gazze ile Mescid-i Aksa'da sivillere yönelik düzenlediği kanlı saldırıları ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden Filistinlilerin zorla tahliye edilmesine karşı tepkiler çığ gibi büyüyor.

    Kanada'nın Toronto şehrinde düzenlenen gösteride, Ortodoks Yahudiler de yer aldı.

    FİLİSTİNLİLERE "MÜCADELEYE DEVAM EDİN" MESAJI

    Gösteride röportaj veren bir Yahudi, Filistinlilerin haklı mücadelesinin yanında olduklarını söyledi.

    İsrail'in saldırılarına tepki gösteren protestocu, Filistinlilerden mücadelelerine devam etmelerini istedi.

    Ortodoks Yahudiler'den Filistinlilere destek ViDEO

    "YAHUDİ ADINA YAPILANLARDAN UTANÇ DUYUYORUZ"

    Ortodoks Yahudi, "Biz Yahudiler, orada Yahudi adına yapılanlardan utanç duyuyoruz. Sonunda Filistin özgür olana dek İsrail'e karşı bu mücadeleden vazgeçmemeliler." dedi.

    Hakikatin Filistin'in özgürlüğü olduğunu vurgulayan söz konusu kişi, "Filistin'in özgürlüğü gerçeği sonunda başarılı olacaktır." diye konuştu.

    Ortodoks Yahudiler den Filistinlilere destek #1

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