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    Örümcek Adam kostümüyle Papa'nın konuşmasına katıldı

    27 yaşındaki kostümlü Villardita, Papa'ya Örümcek Adam maskesi hediye etti.
    • REUTERS
    • 23.06.2021 - 13:51
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 13:54
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    Örümcek Adam kostümüyle Papa'nın konuşmasına katıldı

    Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in haftalık konuşmasını dinlemeye gelenler arasındaki kişi, dikkatleri üzerine çekti.

    Örümcek Adam kostümü giyen kişi, San Damaso avlusundaki izleyiciler arasında yerini aldı.

    ÖRÜMCEK ADAM KOSTÜMÜYLE PAPA'YI DİNLEDİ

    Sıra dışı kıyafetli dinleyici, bir rahibin yanında oturarak Papa'nın konuşmasını takip etti.

    Köstümün arkasındaki kişinin, kuzey İtalya'dan 27 yaşındaki Mattia Villardita olduğu ortaya çıktı.

    Örümcek Adam kostümüyle Papa'nın konuşmasına katıldı ViDEO

    PAPA'YA MASKE VERDİ

    Konuşmanın sonunda Papa ile tanıştırılan Villardita, Katoliklerin ruhani liderine Örümcek Adam maskesi verdi.

    İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, geçen yıl Villardita'yı hasta çocuklara yönelik çalışmalarından dolayı ödüllendirmişti.

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    Örümcek Adam kostümüyle Papa nın konuşmasına katıldı #8

    Örümcek Adam kostümüyle Papa nın konuşmasına katıldı #9

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