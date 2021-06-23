- Haberler
- Dünya Haberleri
- Örümcek Adam kostümüyle Papa'nın konuşmasına katıldı
Örümcek Adam kostümüyle Papa'nın konuşmasına katıldı
27 yaşındaki kostümlü Villardita, Papa'ya Örümcek Adam maskesi hediye etti.
- REUTERS
- 23.06.2021 - 13:51
- Güncelleme : 23.06.2021 - 13:54
Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in haftalık konuşmasını dinlemeye gelenler arasındaki kişi, dikkatleri üzerine çekti.
Örümcek Adam kostümü giyen kişi, San Damaso avlusundaki izleyiciler arasında yerini aldı.
ÖRÜMCEK ADAM KOSTÜMÜYLE PAPA'YI DİNLEDİ
Sıra dışı kıyafetli dinleyici, bir rahibin yanında oturarak Papa'nın konuşmasını takip etti.
Köstümün arkasındaki kişinin, kuzey İtalya'dan 27 yaşındaki Mattia Villardita olduğu ortaya çıktı.
Örümcek Adam kostümüyle Papa'nın konuşmasına katıldı ViDEO
PAPA'YA MASKE VERDİ
Konuşmanın sonunda Papa ile tanıştırılan Villardita, Katoliklerin ruhani liderine Örümcek Adam maskesi verdi.
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, geçen yıl Villardita'yı hasta çocuklara yönelik çalışmalarından dolayı ödüllendirmişti.